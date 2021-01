Billie Eilish anuncia fecha de estreno de su documental / Ámbito

Hace un tiempo reportamos que Billie Eilish tendría su propio documental titulado The World's A Little Blurry y que llegaría a través de Apple TV+ el 26 de febrero.

El material que el público verá en pantalla sobre la artista de éxitos como “Bad guy”, contará la historia de Billie Eilish desde que era una niña y cómo fue que logró el éxito internacional que ahora la mantiene en los cuernos de la Luna. Informador. mx

Además, a mediados de diciembre, informamos sobre el estreno del primer trailer del film dirigido por R. J. Cutler (If I Stay, The September Issue) que explora en detalle la vida y obra de la artista.

Ahora, y en conversaciones con la revista Vanity Fair, la cantante habló sobre la experiencia de ver un primer corte del documental sobre su vida y dijo lo siguiente: "Realmente se trata de mi vida, de mí, de una manera que no esperaba, y fue bastante brutal revivir aquello".

"Estaba pasando por un infierno en ciertos momentos de mi vida, y no tenía idea de que alguien lo estaba viendo. El hecho de que tengan imágenes sobre eso y se puedan ver mis emociones... no puedo evitar pensar en el último episodio de The Office cuando Erin pregunta, '¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron entender cómo nos sentíamos y lo que estábamos haciendo? ¿Cómo lo hicieron?'", reveló la joven.

Además, y en relación a la sensación que le produjo el capítulo de la mencionada serie, expresó: "Solía ver ese episodio y pensar que sería increíble que alguien hiciera eso y pudieras volver a ver esas partes de tu vida desde una perspectiva diferente. ¡Y lo hice!".

Hace unos días, Eilish sacó el tema "Lo vas a olvidar", una colaboración con Rosalía que formará parte del soundtrack del segundo especial de Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya y Hunter Schafer.