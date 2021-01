Muere Gregory Sierra actor de “Barney Miller”, “Sanford and Son” y “MacGyver”

Foto: El intérprete neoyorquino de origen puertorriqueño falleció en Laguna Woods/Referencia

El actor latino Gregory Sierra, conocido por las series “Barney Miller” y “Sanford and Son”, murió a los 83 años debido a un cáncer, informó este viernes la revista The Hollywood Reporter.

El intérprete neoyorquino de origen puertorriqueño falleció en Laguna Woods (California, EEUU) el pasado 4 de enero, detalló Rick Voll, portavoz de la familia de Sierra.

Nacido en 1937, Sierra brilló especialmente en la década de los ’70 dentro de la pequeña pantalla. En esos años interpretó a Chano Amenguale en la serie “Barney Miller” (1975-1982), que fue tal vez su papel más popular.

También apareció en otra serie como “Sanford and Son” (1972-1977), donde dio vida al personaje de Julio Fuentes.

Su trayectoria televisiva incluyó de la misma forma roles esporádicos en otras series muy conocidas como “Hill Street Blues” (1981-1987), “Miami Vice” (1984-1989) y “MacGyver” (1985-1992).

Otras actuaciones

Asimismo, Sierra tuvo una larga carrera en el cine con papeles más o menos secundarios en “Beneath the Planet of the Apes” (1970), “Papillon” (1973), “The Towering Inferno” (1974), “Honey, I Blew Up the Kid” (1992) o “Vampires” (1998).

También trabajó con Orson Welles en la película “The Other Side of the Wind”, que, tras una gestación muy complicada, se estrenó en 2018 unas cuatro décadas después de haberse rodado.

Antes de mudarse a Los Ángeles de joven en busca de empleo en el cine y la televisión, Sierra probó suerte en el teatro, participó en obras del Off-Broadway, y trabajó con la Compañía Nacional de Shakespeare y en el Festival de Shakespeare de Nueva York.