Actriz de Titanic confiesa que se sintió acosada tras el éxito del filme

'Titanic' fue uno de los grandes títulos de los noventa fue sin lugar a dudas. James Cameron impulsó las carreras de sus dos protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Pero claro, todo pasa factura. Ahora la actriz afirma que fue intimidada por la prensa después de ser impulsada al estrellato tan joven cuando protagonizó aquel éxito de taquilla. Así lo decía en el podcast WTF de Marc Maron.

"Entré en modo de autoprotección de inmediato después de que se estrenara 'Titanic'. Era como el día y la noche de un día para otro. Estuve sujeta a mucho escrutinio físico personal, me criticaron mucho y la prensa británica fue bastante cruel conmigo". "Me sentí intimidada para ser sincera", continuó. "Recuerdo que pensé 'esto es horrible y espero que pase'. Y definitivamente pasó pero me hizo darme cuenta de que, si eso es lo que era ser famosa, no estaba preparada para serlo, definitivamente no".

"No estaba preparada para ser famosa"

Tras 'Titanic', Winslet ha tenido papeles muy dispares. Después buscó, como ella misma asegura trabajos de carácter más independiente. "Todavía estaba aprendiendo a actuar, sentía que no estaba preparada para hacer muchos trabajos importantes en Hollywood. No quería cometer errores y estropearlo, quería estar ahí a largo plazo. Traté estratégicamente de encontrar pequeñas cosas para poder entender un poco mejor el oficio y mantener cierto grado de privacidad y dignidad".

"¿Y tratar de tener una vida?" Preguntaba Maron. "Sí, exacto", respondía la actriz . Además agregó que después de tener a su hija con 25 años, el enfoque de la prensa cambió y ella también le prestó menos atención al enfocarse en su hija. "Todas esas cosas se evaporaron un poco", agregó.

Winslet se ha reunido de nuevo con Cameron en la secuela de 'Avatar', y la actriz reveló que filmó dos de las películas seguidas. Ahora Winslet está entre las opciones de entrar entre las candidatas al Oscar este año por su papel principal en 'Ammonite', de Francis Lee.