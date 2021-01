Misterioso caso de Elisa Lam tendrá su propia serie en Netflix / ABC Noticias

Netflix ha anunciado su nueva serie documental Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. La misma abordará el misterioso caso de Elisa Lam, una estudiante canadiense que desapareció misteriosamente y fue encontrada sin vida en el Hotel Cecil de Los Ángeles.

La docuserie estará a cargo de Joe Berlinger, que se desempea como productor ejecutivo y director de los 4 episodios del show. Brelinger se propone a reconstruir los eventos que sucedieron desde la misteriosa desaparición de Elisa, hasta que su cuerpo fue hallado sin vida en un tanque de agua en febrero de 2013.

El caso de Elisa Lam es uno de los más famosos del Siglo XXI. La joven estudiante de la Universidad de Columbia desapareció sin dejar rastro, olvidando todas sus posesiones en la habitación del hotel donde se hospedaba. Con videos escalofriantes, y pruebas realmente confusas, incluso 7 años después de su muerte, aún no se sabe que fue lo que ocurrió con exactitud.

Como verdadero documentalista de crímenes, quedé fascinado en 2013 cuando el video del ascensor de Elisa Lam se volvió viral y legiones de detectives aficionados usaron Internet para tratar de resolver el misterio de lo que le sucedió a ella, una turista canadiense de 21 años en su primer viaje a Los Ángeles”, confesó Berlinger en una entrevista a Variety.

Y agregó: “Entonces, cuando el periodista Josh Dean, quien también es productor del proyecto, nos trajo su investigación sobre este caso, nos dimos cuenta de que había una oportunidad para hacer algo diferente no solo contando la historia de la desaparición de Elisa, sino creando una serie que explora el papel de una ubicación en particular para alentar o incitar al crimen, o la percepción del mismo".

Te puede interesar: Los Vengadores ya están en televisión

Esta docuserie no solo explorará el caso en particular de Elisa, sino que también se centrará en la historia del Hotel Cecil, desde sus origenes hasta convertirse en uno de los más polémicos del país por sus reiteradas muertes prematuras, relatos paranormales y por ser un lugar de alojamiento para reconocidos asesinos seriales.

Mis proyectos anteriores se han apoyado en delitos individuales y delincuentes, pero nunca he explorado el papel que ha desempeñado una ubicación en particular en la creación de un entorno en el que aparentemente se cometen múltiples delitos una y otra vez", agregó Berlinger.

"El hecho de que Elisa desapareciera en un lugar que tiene una historia de crímenes de varias décadas es lo que hizo que su caso fuera fascinante para mí", finalizó.