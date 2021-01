Chris Evans podría regresar al universo cinematográfico de Marvel / Chic Magazine

El actor estadounidense Chris Evans estaría a punto de firmar el contrato para regresar al universo cinematográfico de Marvel como Steve Rogers, también conocido como 'Capitán América', reporta Deadline.

Según afirmaron fuentes, el acuerdo todavía no está cerrado. Además, detallaron que no se trata de una nueva película de 'Capitán América' y que lo más probable es que su papel sea similar al que interpretó Robert Downey Jr. después de 'Iron Man 3', apareciendo en proyectos como 'Capitán América: Civil War' y 'Spider-Man: De regreso a casa'. RT

Por su parte, el estudio Marvel aún no ha comentado la noticia.

Mientras, el propio Evans abordó más tarde los rumores. "Noticias para mí", escribió simplemente en su cuenta de Twitter.

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Chris Evans no ha comentado nada más respecto a las noticias que apuntan su regreso al MCU. Pero por su parte, el actor ha hablado en varias ocasiones de su satisfacción con el final que tuvo el arco de Steve Rogers. Durante una entrevista en Variety con su compañera Scarlett Johansson el actor contó que tendría que pasar para regresar al MCU. Chris Evans cuenta que debería añadir algo al personaje, no ser solo un truco para emocionar al público sin ningún peso real en la historia. Y que, aunque estaba dispuesto a hacerlo si el momento era el adecuado, no estaba muy entusiasmado por la época.

“Esto no es un no rotundo, pero tampoco es un sí con muchas ganas. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en el momento. Creo que el Cap tuvo un final arriesgado e hicieron un gran trabajo dejando que completase su viaje. Si vas a revisitarlo, no puede ser solo por el dinero. No puede ser solo porque la audiencia quiera emocionarse. ¿Qué vamos a revelar? ¿Qué vamos a incluir en la historia? Muchas cosas tendrían unirse. No se siente, en este momento, que vaya a pasar”.