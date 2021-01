Tras anunciar su regreso, esto ganarán las protagonistas de "Sex and the city" / Milenio

Seguramente todos recordamos como en Sex and The City, el personaje principal, Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, escribiendo unos cuántos textos para la revista Vogue, era capaz de costearse un armario lleno de pares de zapatos Manolo Blahnink, lo cual, sin duda y si lo pensamos bien, es de lo más irreal.

Sin embargo, esto hubiera sido posible para la columnista de haber recibido aunque sea la mitad del salario que percibirá la actriz que le da vida sólo por interpretar ese papel.

Ahora que HBO Max anunció el regreso de la Sex and The City con una nueva producción titulada And Just Like That..., que contará con las presencia de sólo tres de las cuatro protagonistas de la serie original, la historia de estas mujeres vuelve a estar en boca de todos y, por supuesto, salió a relucir la cantidad de dinero que recibirían por esta nueva participación.

¿Quieres saber de cuánto estamos hablando?

Según publicó la revista Variety, la suma que estarían recibiendo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, asciende a un millón de dólares por episodio.

Lo que quiere decir que, por lo 10 capítulos, recibirán nada menos que 10 millones de dólares...

Además de actuar en a serie, es importante mencionar que las actrices se sumarán al proyecto ostentando el título de productoras ejecutivas, algo que sólo había hecho Sarah Jessica Parker en las últimas temporadas de la serie y en las películas consecuentes.

¿Por qué Kim Cattrall no estará en la nueva serie?

Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, es muy posible que la no participación de Kim Cattrall, quien diera vida al personaje de Samantha se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

Samantha viendo como hacen la secuela de Sex and The City sin ella pic.twitter.com/A54ElMUTp4 — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) January 11, 2021

¿Qué podemos esperar de la nueva serie?

La plataforma digital detalló hoy en un comunicado que And Just Like That... explorará "la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad" de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

"Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido", dijo Sarah Aubrey, que es la jefa de contenido original de HBO Max.