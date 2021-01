Sarah Jessica Parker confirma el regreso de "Sex and the city" / Los Angeles Time

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis confirmaron este domingo el regreso de la serie de "Sex and the City" por la plataforma HBO Max.

A través de sus redes sociales, las actrices compartieron un video donde se puede ver algunos lugares de Nueva York, el sonido del tráfico y al final se escucha la voz de Carrie Bradshaw con la mítica frase "And just like that…".

"No pude evitar preguntarme ... ¿dónde están ahora?", escribió Sarah Jessica Parker en la publicación en Instagram.

La nueva historia de las aventuras de Carrie, Miranda y Charlotte no contará con la participación de Kim Catrall que daba vida a Samantha Jones.

Tras la noticia, usuarios expresaron su emoción e hicieron tendencia la serie.

Sarah Jessica Parker retomará el papel de Carrie Bradshaw, que es la narradora de las aventuras neoyorquinas del grupo de mujeres. Nixon y Davis serán sus dos mejores amigas, respectivamente la abogada Miranda Hobbes y el comerciante de arte Charlotte York.

Kim Catrall, que encarnaba el personaje de Samantha Jones, que trabajaba en publicidad, ni siquiera es mencionadoda en el comunicado de HBO.

Tampoco se confirmó la fecha para el estreno de la serie, aunque HBO espera tener las primeras escenas rodadas a fines de la primavera boreal.