Ella es la doble de Gal Gadot en “Wonder Woman" / El Mira

La noticia de que la actriz Gal Gadot utilizó una doble en las grabaciones de las películas “Wonder Woman” y “Wonder Woman 1984”, es una novedad para muchos de sus fanáticos, quienes juraban que la miss universo israelí realizaba las impresionantes escenas de acción que han caracterizado su papel como Diana Prince o Diana de Temiscira, en DC Comics.

La persona encargada de llevar a cabo esta esencial labor dentro de las grabaciones fue Caitlin Burles, una modelo inglesa de tan solo 26 años de edad, quien interpretó junto con Gadot a la guerrera de las Amazonas, haciendo posible el notable éxito del personaje en la pantalla grande.

La originaria de Londres, Inglaterra ha participado en grandes producciones de Hollywood a lo largo de seis años, por lo que cuenta con una experiencia considerable en la industria cinematográfica. Sin embargo, su rostro resulta casi desconocido para la mayoría de las personas, a pesar de haber sido la doble de acción de Gal Gadot en todas las películas de DC donde aparece Wonder Woman.

Caitlin Burles además de ser modelo y doble en películas, también se ha desempeñado como actriz, no obstante, esto no fue la razón que la hizo merecedora del importante papel, y es que la joven mujer no solo cuenta con una excelente condición física que la dota de las cualidades necesarias para desempeñar este quehacer, sino que tiene un impresionante parecido con Gal Gadot.

Dentro de las producciones en que esta chica ha tenido la oportunidad de ser la doble de acción de Wonder Woman, se encuentran: “Justice League”, “Wonder Woman”, “Wonder Woman 1984”, así como en la película de 2016, “Criminal”, donde comparte créditos con Kevin Costner y Ryan Reynolds.

Te puede interesar: "Madre sólo hay dos" el nuevo estreno de Netflix

Fue recientemente que la acróbata inglesa reveló su identidad por medio de fotografías en redes sociales, las cuales se viralizaron de inmediato, luego de permanecer en el anonimato varios años. Y es que la producción no le había permitido divulgar imágenes caracterizada como la Mujer Maravilla. (Así es como Gal Gadot se mantiene en forma para ser la Mujer Maravilla).

Dichas fotografías fueron divulgadas a través de la red social de Instagram, donde tiene poco más de 60 mil seguidores, mismas que fueron bien recibidas por los fanáticos de Wonder Woman, DC y Gal Gadot, asegurando que el parecido entre ambas es increíble.

Cabe mencionar que Caitlin Burles no espera ser solo doble de acción, por lo que se ha estado esforzando mucho para conseguir un lugar en alguna producción de Hollywood como actriz . ¿Será que veremos su rostro en próximas películas? Esperemos que sí, porque su talento y belleza es innegable.