Esto dijo Matt Smith tras ingresar a "House of the Dragon"

"House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", comenzará a grabarse este año. Con los nombres de los protagonistas ya revelados, los fans están atentos a cada nuevo detalle sobre la ficción que se centrará en la dinastía Targaryen.

Recientemente, Matt Smith, que dará vida al príncipe Daemon Targaryen, brindó sus primeras palabras sobre su nuevo rol. "Creo que es un elenco realmente emocionante. Creo que es un extraordinario legado y un mundo maravilloso del que vamos a ser parte", comentó en un live stream de GalaxyCon.

"Y sin decir mucho, estoy deseando montar algunos dragones…si puedo", continuó el actor jugando al misterio con el público. Quienes han leído los libros en los que se basó la serie "Game of Thrones", incluyendo "Fuego y sangre" en el que se inspira "House of the Dragon", saben que el príncipe Daemon (hermano del rey Viserys I) montaba un dragón llamado Caraxes.

O Matt Smith no ha leído el libro o prefiere mantener la expectativa sobre su personaje ya que soltó un "quién sabe qué pasará con este rol".

Por el momento, se mostró emocionado por empezar el próximo rodaje: "creo que con las personas involucradas, va a ser muy emocionante".

Junto a Smith, conocido por las series "Doctor Who" y "The Crown", completan el reparto Olivia Cooke y Emma D'Arcy. La primera se encargará del personaje de Alicent Hightower (segunda esposa del rey Viserys I), y la segunda interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del monarca que será encarnado por Paddy Considine.

Próximo estreno

"House of the Dragon", el spin off de la galardonada serie, ya cuenta con una fecha de estreno. O, por lo menos, el año. La ficción se estrenará en el 2022 por la plataforma streaming HBO Max, que llegará a Latinoamérica a mediados del próximo año.

HBO reveló la información en un video que recopila las series y películas que se estrenarán en el 2021. Esta apareció como un bonus ya que se trata del único lanzamiento confirmado para el 2022.

La imagen muestra el característico dragón tricéfalo, emblema de la casa Targaryen. "House of the Dragon" se ambientará alrededor de 180 años antes de "Game of Thrones" y se enfocará en la guerra civil ocurrida en Westeros.

Después de la muerte de Viserys I, dos de sus descendientes se disputaron la corona dando inicio así al enfrentamiento conocido como Danza de Dragones. A un lado de la contienda se encontraba su primogénita Rhaenrya Targaryen; y al otro su segunda esposa Alicent Hightower y su hijo Aegon II.