The Mandalorian supera a GOT como la serie más pirateada del mundo / Forbes

Para nadie es un secreto que The Mandalorian es una de las mejores series en la actualidad y que por sí sola es motivo más que suficiente para suscribirse a Disney Plus.

Sin embargo, no todos los países aún tienen acceso a esta plataforma que encima es relativamente costosa para la amplitud relativamente limitada de su catálogo.

Así que sucedió lo inevitable: The Mandalorian se ha convertido ya en la serie más pirateada del planeta, derrocando con ello a Game of Thrones.

Destronados

La información proviene directamente de los chicos de TorrentFreak, quienes desde hace bastante tiempo llevan un conteo puntual de los flujos de esta piratería digital en la red.

Durante los siete años que duró Game of Thrones, hasta el 2019, se coronó invariablemente como la serie más pirateada. Pero en este 2020 eso cambió y The Mandalorian tomó su lugar.

Como ya es costumbre con este conteo anual en realidad nunca se revelan las cifras exactas de la cantidad de descargas que generó la serie.

Pero si tomamos en consideración que Disney Plus pasó de los 13 a los 80 millones de suscriptores legales con el estreno de la segunda temporada entonces la cifra debe ser brutal.

Aquí la lista completa del top 10 de series más pirateadas durante el ya finalizado 2020

The Mandalorian

The Boys

Westworld

Vikings

Star Trek: Picard

Rick and Morty

The Walking Dead

The Outsider

Arrow

The Flash