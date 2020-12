Lista de películas que podrás ver el próximo año / Cultura Colectiva

Por la pandemia de la COVID-19, varios estrenos fueron movidos de su fecha original. Sin embargo, las películas que estaban previstas para este año podrán ver la luz a partir del 1 de enero del 2021.

La enorme lista de estrenos aplazados por el virus incluye películas como "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Top Gun Maverick", "Ghostbusters: Afterlife" o "A Quiet Place Part II".

ENERO

1 - Monster Hunter

Milla Jovovich interpretará a la teniente Artemis. La militar será reclutada en el mundo real para ser transportada al universo de fantasía del juego. Monster Hunter es una popular franquicia en los que jugadores tienen que batallar con enormes monstruos de realidad virtual.

1 - The Father (El padre)

Anthony Hopkins se pondrá en la piel de un hombre que sufre de demencia, olvidando cada vez más todo. Su hija Anne (Olivia Colman) será quien le cuide. Sin embargo, ella tiene que buscar a alguien para que cuide de él ya que viajará a París. Tras encontrar a Lucy (Evie Wray) muchas cosas cambiarán en su vida.

15 - Peter Rabbit 2: A la fuga

En esta segunda entrega, Bea y Thomas lograrán contraer matrimonio en compañía de los conejos. Peter Rabbit parece que ya ha dejado atrás su mala relación con Thomas, pero al enterarse que él será su padre, hace que todo cambie.

FEBRERO

26 - The King's Man

La precuela de la cinta "Kingsman", que protagonizaron Taron Egerton y Colin Firth, se titulará "The King's Man" y llegará a los cines en febrero de 2021. En el elenco estarán Ralph Fiennes y Stanley Tucci. El cineasta inglés Matthew Vaughn, que se puso al frente de "Kingsman: The Secret Service" (2014) y "Kingsman: The Golden Circle" (2017), también se sentará en la silla de director para esta precuela.

MARZO

5 - Tom y Jerry

Dirigida por Tim Story, tiene previsto llegar a las salas de cine en el 2021. En su reparto cuenta con Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong, este último conocido por su participación en la saga de "The Hangover".

12 - Raya and the last dragon

La producción animada se centra en una joven asiática de nombre Raya, quien es una de las elegidas para proteger la Gema del dragón, pero los tiempos han cambiado y se avecinan conflictos. Por ello, deberá ir en busca del último dragón que existe para lograr la unificación de su pueblo.

12 - El retorno de “Ghostbusters”

Además de Bill Murray como el Dr. Peter Venkman, regresan Dan Aykroyd y Ernie Hudson, quienes volverán a vestir el uniforme de cazadores de fantasmas al interpretar a Ray Stantz y Winston Zeddemore, respectivamente. “Ghostbusters: Afterlife” tiene lugar 30 años después de los sucesos ocurridos en la cinta de 1989.

19 - Tomb Raider 2

Alicia Vikander se pondrá en la piel de Lara Croft nuevamente donde ella se convertirá en la hija de un aventurero desaparecido. Este h la impulsa para buscar la isla donde desapareció su padre y encontrarlo cueste lo que cueste. ¿Lo lograra?

ABRIL

23 - Un lugar en silencio 2

La familia Abbott no solo se enfrentará a las criaturas que los acechan sino a nuevas amenazas en la secuela. Si bien no especifican de qué se trata, en el trailer oficial de la segunda parte muestra que hay más personas en el bosque. Pero la familia no sabe si puede confiar en ellos.

23 - Last Night in Soho

Esta cinta de terror y suspenso que transcurrirá en Soho, un barrio londinense, tiene como protagonista a Anya Taylor-Joy, una diseñadora de modas que ha sido capaz de entrar en la década de 1960. Ahí conoce a una cantante que es su ídolo, sin embargo, parece que esa época no es tan bonita como esperaba ya que sucederán hechos terribles.

MAYO

7 - Black Widow

La cinta que será la despedida de Scarlett Johansson en el mundo de superhéroes verá la luz en el 2021. Asimismo, confirmó que la trama no está basada en un cómic específico. En la historia de Marvel, la superheroína ha contado con diversas aventuras, así como también han sido reiniciada —y rediseñada— en más de una ocasión.

14 - Marry Me

Jennifer Lopez da vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada. Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como "Shameless" o "Modern Family", la película "Marry Me" también cuenta con una banda sonora interpretada por Lopez y Maluma.

21 - Spiral: Saw

La novena entrega de "Juegos del miedo” será dirigida por Darren Lynn Bousman, y Chris Rock interpretará a un hombre que tendrá que resolver un caso donde un asesino ataca a varios miembros de la policía. Cada vez que este hombre comete una matanza, deja como rastro unos espirales rojos que simulan ser al patrón que tiene Jigsaw en sus mejillas.

21 - Godzilla vs. Kong

Esta película es la cuarta entrega de la franquicia y está dirigida por Adam Wingard. Kyle Chandler, Julian Dennison, Millie Bobby Brown, Zhang Ziyi, Van Marten, Jessica Henwick y Lance Reddick encabezan el reparto.

28 - Cruella

La película protagonizada por Emma Stone está lista para ser estrenada el próximo año. Según las primeras imágenes compartidas por Disney, enfocará la vida de Cruella de Vil desde un aura más punk y con muchas referencias a los 70, debido a que es la época en la que está ambientada.

28 - Rápidos y Furiosos 9

El film contó con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, y en la última década, se ha convertido en una exitosa franquicia de la pantalla grande a nivel global. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Gal Gadot, el fallecido Paul Walker, Sung Kang, John Ortiz, Don Omar, entre otras estrellas, han formado parte de la historia de estas famosas cintas de acción.

JUNIO

4 - Expediente Warren: Obligado por el demonio

Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que se presenta con un hombre, Arne Cheyne Johnson, que es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. La película estará ambientada en los años 80.

25 - Venom 2

“Venom” continuará su historia con una secuela, en la cual veremos la introducción de un famoso enemigo del simbionte: Carnage. Este personaje, también originado por el simbionte, ha aparecido numerosas veces en los cómics de Marvel y su naturaleza violenta ha provocado el terror en los fanáticos.

JULIO

2 - Top Gun: Maverick

El piloto Pete ‘Maverick’ Mitchell está preparado para volar nuevamente. Pero esta vez ya no es un joven aprendiz, sino un capitán veterano al que Tom Cruise vuelve a darle vida después de 33 años.

2 - Minions: El origen de Gru

“Minions 2: The Rise of Gru”, producida por Illumination, es la secuela de la precuela de “Despicable Me” (Mi villano favorito). La nueva cinta mostrará al pequeño Gru en su transformación como villano y cómo es que conoce a los minions.

2 - Morbius

Esta película de Sony está basada en la historia de un villano, después de haber trabajado en “Venom”. El actor Jared Leto protagonizará la historia del malvado vampiro, uno de los enemigos más famosos de Spider-Man en los cómics.

7 - Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos

Shang-Chi es uno de los superhéroes menos conocidos de Marvel. Creado por Steve Englehart y Jim Starlin en los años 70, Shang-Chi iba a ser una suerte de adaptación de 'Kung Fu', la mítica serie de TV protagonizada por David Carradine.

9 - The Forever Purge

Esta película de terror y ciencia ficción es la quinta y última entrega de la exitosa saga creada por James DeMonaco que produce el estudio Blumhouse. Como se recuerda, durante 12 horas, cualquier delito criminal es legal por lo que los ciudadanos deben resguardarse bien en sus hogares.

16 - Space Jam: A New Legacy

“Space Jam” regresará con una segunda parte, pero esta vez los Looney Tunes se unirán a LeBron James en un juego de basquetbol. La película es recordada por su estilo de animación ambientada en el mundo real.

16 - Uncharted

La película basada en la popular franquicia de videojuegos para PlayStation será protagonizada por Tom Holland. Para el rol de la versión joven de Nathan Drake, el actor enfrentó un entrenamiento más estricto por lo que sus seguidores se sorprendieron de su radical cambio físico.

23 - The Tomorrow War

En este film, Chris Patt está reclutado para luchar en una guerra en un futuro en el que la humanidad puede depender de su capacidad para corregir problemas del pasado.

AGOSTO

6 - Jungle Cruise

La película de superhéroes será protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Su título en inglés es "Ball and Chain" y está basado en un cómic del mismo nombre sobre un matrimonio con poderes extraordinarios.

6 - El Escuadrón Suicida 2

Esta segunda parte funcionará como una continuación y a la vez un reboot, debido a los cambios realizados en la historia. Will Smith no pudo volver a interpretar a Deadshot, debido a temas de agenda, y Jared Leto no fue tomado en cuenta para aparecer bajo el rol de Joker.

20 - El Otro Guardaespaldas 2

Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds y Salma Hayek se unen para formar parte de la secuela de 'El otro guardaespaldas'. Cabe resaltar que Frank Grillo y Morgan Freeman se han sumado al proyecto.

27 - Candyman

Esa historia está inspirada en los cientos de casos de hombres afroamericanos que fueron asesinados y linchados (en especial los que tenían alguna relación o contacto con mujeres blancas). De acuerdo con los productores, este film no está basado en una historia real, pero está inspirado en actos de violencia, odio, pobreza, mitos, historias y leyendas que no dejan de ser aterradoras

OCTUBRE

1 - Dune

“Dune” es una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert que se publicó en 1965, casi dos décadas después llegó la reconocida película dirigida por David Lynch. El protagonista Paul Atreides es un el hijo de una familia real en un mundo galáctico, pero un día decide alejarse de todas esas comodidades para emprender un viaje a Arrakis, un planeta desértico y peligroso.

8 - The Addams Family 2

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos. Esta es la secuela de la primera película animada que se estrenó en el 2019.

15 - Halloween Kills

Desde la primera cinta de John Carpenter hasta la actualidad, "Halloween" es una franquicia capaz de ponerle los pelos de punta a sus seguidores. Con este filme de David Gordon Green, que se estrenará en el 2021, continúa la historia del asesino Michael Myers, quien buscará enfrentarse a Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), su única sobreviviente.

22 - Snake Eyes: El origen, de G.I. Joe

La película constituye una parte del ambicioso proyecto de Hasbro Studios por conformar su universo cinematográfico, en el que tendrán cabida algunas de sus franquicias jugueteras más populares.

NOVIEMBRE

5 - "Los Eternos"

"Los Eternos" será los siguientes superhéroes en tener su versión en la pantalla grande como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El elenco de la película de Marvel está conformado por Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Gemma Chan y Kumail Nanjiani.

5 - Untitled Elvis Presley Project

El actor estadounidense Austin Butler será Elvis Presley en la película biográfica sobre el rey del rock and roll que prepara Baz Luhrmann. También participará Tom Hanks.

19 - Misión Imposible 7

Las seis películas de "Misión Imposible" recaudaron en todo el mundo más de 3.500 millones de dólares hasta la fecha. En el próximo filme participarán, junto a Tom Cruise, los actores Rebecca Ferguson, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby y Simon Pegg.

19 - King Richard

Will Smith se pondrá en la piel del padre de las tenistas Serena y Venus Williams. El largometraje narrará la gran influencia que llegó a ejercer en las hermanas desde su infancia hasta convertirlas en las deportistas de élite que son en la actualidad.

25 - James Bond: No Time to Die

Daniel Craig dará vida por última vez al agente 007 en "James Bond: No time to die", la vigesimoquinta entrega de la saga Bond. Además de ser la más ambiciosa de la franquicia, será también la más larga de todas, con dos horas y 43 minutos de duración.

26 - Gucci

La película sobre el asesinato de Maurizio Gucci contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden.

DICIEMBRE

10 - West Side Story

Dirigido por Robert Wise, esta película es un remake del musical de 1961 que se centra en la adaptación de la obra teatral "Romeo y Julieta" de William Shakespeare.

17 - Spider-Man 3

Como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el film protagonizado por Tom Holland, Alfred Molina, Jamie Foxx y J.K. Simmons, contará una historia más orientada al mundo de Peter Parker.

22 - Black Adam

Protagonizada por Dwayne Johnson, esta película ha trascendido que el antihéroe se enfrentará a la Justice Society of America. Y la sociedad ya tiene a su primer miembro, porque Noah Centineo ha sido elegido para interpretar a Atom Smasher.

22 - Matrix 4

La película donde participa Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, se vio afectada por la pandemia de COVID-19 en medio de su rodaje, pero ha mantenido su estreno para diciembre del 2021.

22 - Sherlock Holmes 3

Tras más de una década en el rol de Iron Man en "Avengers: Endgame", Robert Downey Jr. retomará su papel como el más famoso detective acompañado por Jude Law quien hace de su inseparable compañero Watson.