Conoce los estrenos de Netflix para este nuevo año

Esperadas películas y series llegarán a la plataforma de Netflix para mantenernos entretenidos y a salvo en nuestros hogares, pues la contingencia aún sigue y aunque el 2020 esta por terminar, es muy probable que sigamos así por varios meses más.

No cabe duda que la promesa de 2021 es sumamente esperanzadora y es que el ver el fin de la pandemia es el sueño de millones de personas y por supuesto las expectativas son altas, pero no podrían ser más bajas.

Sin embargo, es un hecho que enero seguirá con los confinamientos para resguardar la salud de todos y en ese sentido, la famosa plataforma de Netflix tiene preparado un mes lleno de estrenos, originales y de otro tipo, que apuestan por mantenernos entretenidos en lo que pasamos lo peor de la contingencia sanitaria.

Cabe mencionar que uno de los más esperados estrenos que tiene Netflix para enero es "Cobra Kai", la serie, que era una original de YouTube, dio el salto a esta otra plataforma.

La tercera entrega de la persistente rivalidad entre Daniel-San y Johnny Lawrence continúa en una generación más y ahora tendrán que hacer mancuerna.

Además, los originales de México tienen su apuesta en la segunda temporada de "Monarca", show producido por Salma Hayek.

Por otro lado, el live-action de "El Club Winx" también llega a la plataforma a principios de mes y para los seguidores de la temporada de premios, estrena también "Pieces of a Woman", drama con Vanessa Kirby que triunfó en Venecia y es una de las apuestas más importantes rumbo a los próximos premios Óscar.

Mientras que para los más pequeños llegarán muchas series de Lego, sin más preámbulos, abajo les dejamos la lista completa de estrenos para enero de 2021.

Series

1 de enero

Monarca - Temporada 2

Guía Headspace para la meditación

5 de enero

¡Nailed It! Mexico - Temporada 3

La historia de las palabrotas

8 de enero

Lupin III: El Primero

Inside the world's Toughest Prisions

20 de enero

Madre sólo hay dos

22 de enero

Destino: la saga Winx

Más series

Queen of the south - Temporada 4

Dawson's Creek - Temporadas 1

The Netflix afterparty

Películas

7 de enero

Pieces of a Woman

Mamma Mia! Vamos Otra Vez

15 de enero

Zona de riesgo

16 de enero

Jumanji en la Selva

22 de enero

Tigre blanco

29 de enero

La excavación

Documental y especiales

1 de enero

Minimalismo: menos es más

8 de enero

Supongamos que Nueva York es una ciudad

13 de enero

Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie

Más

Tony Parker: la última canasta

Niños y familia

15 de enero

Carmen Sandiego - Temporada 4

19 de enero

Hola, Ninja - Temporada 4

22 de enero

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 2

Más

Lego Jurassic World: El escape de Indominus

Lego DC Comics Super Heroes Batman: Asediado

Lego Ninjago: Los secretos del Spinjitzu Prohibido

Lego Ninjago: Maestros del Spinjitzu

Anime

Memorias de Idhún

Kuroko No Basket