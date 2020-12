Verónica Castro regresa al cine junto con su hijo Michel / Tv notas

Verónica Castro habló en una conferencia de prensa para dar los detalles de la cinta "Dime cuándo tú", dirigida por Gerardo Gatica y en la que debuta su hijo, Michel Castro, como director de fotografía. Informador.mx

La actriz no trabajaba en un largometraje desde 1990, cuando participó en la cinta "Dios se lo pague". "Yo sí le pedí que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara, así fuera en un papel chiquito", confesó.

Para Verónica este era un paso inevitable, el cual presintió desde que llevaba al pequeño Michel y sus amigos, entre ellos Gatica, a los viajes por Avándaro, Acapulco y las reuniones en su casa, donde asegura "siempre alucinaban con el cine".

"Es una parte muy importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano, ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo el otro (Cristian Castro), está en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene", expresó la también cantante.

La película, que se estrena este 25 de diciembre y tiene como protagonistas a Jesús Zavala y Ximena Romo, cuenta la historia de un joven que al quedar huérfano está a cargo de sus abuelos, quienes le recomiendan salir de la monotonía y viajar de Los Ángeles a la Ciudad de México para cumplir una lista de metas, en el camino además de nuevas aventuras se encontrará con el amor.

"Tener a mi mejor amigo, hermano de toda la vida y a mi mamá en mi primer proyecto como director de fotografía en un largometraje, fue para mí un sueño", dijo Michel Castro.

"Traté de encontrar ese equilibrio, que le funcione la fotografía a la historia, que no se sienta una fotografía pretenciosa en tiros grandiosos o muy bonitos nada mas por el hecho de tenerlos, en ese sentido creo que la película está muy bien cuidada, muy estilizada", detalló.