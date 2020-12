Ariana Grande lanza tráiler de su documental para Netflix / Cotilleo

Tras el anuncio oficial de que Ariana Grande estrenará "excuse me, i love you", el documental musical sobre su concierto "Sweetener World Tour" con Netflix el próximo 21 de diciembre, la cantante ha dado a conocer el primer adelanto de lo que lo se viene con tremendo estreno en la plataforma de streaming más famosa de todo el mundo y ha dejado a todos muy emocionados.

Por fin la espera de sus fanáticos, los reconocidos como Arianators, ha terminado, ya que antes de finalizar el año podrán disfrutar el estreno de la película documental de su gira mundial de 2019 que presentó una combinación de temas de sus dos recientes álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next" y ahora vemos un poco de lo que se viene con un épico adelanto que ya cuenta con más de 7.7 millones de reproducciones.

Sin dar más detalles, el video fue compartido por la misma Ariana y vemos un poco de su vida detrás el escenario, mientras se intercalan escenas de esta popular gira que recaudó un total de $146.4 millones de dólares por sus 101 espectáculos en vivo por Norteamérica y Europa, todos bajo la producción de Live Nation.

En medio del tráiler podemos ver un emotivo momento de la cantante nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, con su equipo de trabajo mientras habla sobre su experiencia durante este año y su vida personal, así como derramando algunas lágrimas. "Sé que ha sido difícil física y mentalmente, pero este espectáculo me salvó la vida este año", comparte con la voz entre cortada.

Pero con el paso del tiempo vemos que su actitud cambia y la vemos más positiva, disfrutando sus días al lado de Dalton Gómez, su actual novio y también demostrando un gran profesionalismo al salir al escenario y enfocarse por completo en su trabajo. Por si fuera poco, también muestran el momento en el que se entera que realizará una colaboración con Mariah Carey, misma que se lanzó el 04 de diciembre y ha hecho historia en la industria musical.

Muchos de sus fanáticos, amigos, familiares y colegas de trabajo, no han perdido la oportunidad de felicitarla por este importante proyecto de su carrera. Su amiga de "Victorious", Victoria Justice, le escribió: "Esto es épico, no puedo esperar para verlo". Hayden Williams comentó "YASSS ¡No puedo esperar!". Brad Goreski comentó: "Estoy muuuuuuuy emcionado por esto.

Sin duda las palabras de Ariana Grande son muy acertadas, pues realmente ha sido difícil para ella todo lo que ha vivido durante este tour, pues comenzó cinco meses después de la muerte del rapero Mac Miller, su exnovio y con quien salió por dos años, motivo por el cual le hizo un emotivo homenaje.

Era otro de los shows de Ariana en vivo, este en Pittsburgh, el lugar de nacimiento de Miller, por lo que ella decidió reservar un asiento para su exnovio en el concierto y durante la parte de "Wish I could say thank you to Malcolm" de su sencillo 'Thank U, Next', no pudo contener el llanto, pues el tema habla sobre sus exnovios.

Iniciando con 'Raindrops', tema con el que inicia su álbum de 201, "Sweetener", Ari seguía deleitando con temas como 'God is a woman', 'Bad idea' y 'Break up with your girlfriend, I'm bored', finalizando con esta su primer acto. Mostrando un interludio titulado Childhood, la cantante regresaba al escenario para abrir con 'r.e.m', deleitar con otros temas del pasado y finalizar con '7 rings'.

Para abrir el tercer acto, se presentaba en interludio Close to you, que abría paso a 'Love me harder' y Breathin', finalizando con 'Goodnight N go'. Posteriormente, se presentaba la versión de estudio de su tema 'In my head' e iniciaba con 'Everytime' para cerrar con 'Into you', su tema pop perfection de Dangerous Woman.

Finalmente, veíamos el interludio llamado "My heart belongs to Daddy", un cover de Marilyn Monroe que mostraba un increíble video de la cantante. Y cerraba con su éxito número uno 'Thank U, Next', ahora todo esto se podrá revivir o ver por primera vez gracias a la película documental de su concierto que será estrenada el próximo 21 de diciembre a nivel mundial.