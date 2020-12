Marvel lanza el tráiler de “The Falcon and the Winter Soldier” / CNET

Iba a estrenarse en agosto, pero la pandemia del nuevo coronavirus puso un alto a sus planes. Sin embargo, este 10 de diciembre, Marvel lanzó el tráiler de la esperada serie “The Falcon and the Winter Soldier”, que será transmitida por Disney+.

El avance llegó en medio del Disney Investor Day 2020, evento a través del cual la compañía dio a conocer sus proyectos a futuro. En las imágenes, además, se anunció que la ficción basada en las aventuras de los superhéroes que responden al nombre de Sam Wilson y Bucky Barnes se estrenará en marzo de 2021.

Bajo el legado del Capitán América, los ‘vengadores’ interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan deberán unirse para combatir una nueva amenaza que se cierne sobre el mundo entero tras los cambios que produjeron los ataques de Thanos.

Un rodaje accidentado

Como se recuerda, las grabaciones de “The Falcon and the Winter Soldier” fueron detenidas en marzo, cuando se declaró la pandemia de la COVID-19 y el equipo se hallaba en pleno rodaje en República Checa.

Anteriormente, el pasado mes de enero, la serie también fue detenida en Puerto Rico debido a los terremotos que azotaron al país en el que la producción había previsto instalarse durante varias semanas.

"The Falcon and the Winter Soldier" es la primera serie de Marvel que Disney+ lanzará. Además, también prepara “Loki” y “WandaVision”, basados en personajes del universo cinematográfico de la franquicia.