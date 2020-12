Disney anuncia nuevo filme de Star Wars "Rogue Squadron" para 2023

Foto: Jenkins será la primera mujer en dirigir un largometraje de Star Wars/Referencia

Disney anunció el jueves un nuevo filme de Star Wars, titulado "Rogue Squadron", que será dirigido por Patty Jenkins ("Wonder Woman") y cuyo estreno está previsto para finales de 2023.

La historia se desarrollará en el "futuro de la galaxia" y presentará una "nueva generación de pilotos espaciales, que ganarán sus insignias y arriesgarán sus vidas", según Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, compañía creadora de la legendaria saga y comprada por el número uno mundial del entretenimiento.

Jenkins publicó inmediatamente en Twitter un video en el que se ponía un casco de Star Wars y aseguraba que su inspiración para asumir la realización de este filme era su padre, quien fue piloto de la fuerza aérea.

"Cuando él perdió la vida al servicio de este país, eso encendió en mi el deseo de convertir toda esa tragedia y emoción en hacer un día la más magnífica película de pilotos de combate de todos los tiempos", dijo.

Jenkins será la primera mujer en dirigir un largometraje de Star Wars.

Kennedy también anunció nuevas series televisivas de la franquicia: "Rangers of the New Republic" y "Ahsoka" estarán disponibles en la plataforma de streaming Disney+ y serán desarrolladas por Jon Favreau y Dave Filoni de manera simultánea y compartiendo argumentos con su show "Mandalorian", que introdujo al muy popular personaje de Baby Yoda.

"Estas series interconectadas, junto a futuras historias, emocionarán a nuevas audiencias" y "reconocerán a nuestros más apasionados fanáticos", dijo Kennedy.

Otra nueva serie será "Lando", basada en el favorito del público Lando Calrissian, de la trilogía original de Stars Wars y estará en manos del creador de "Dear White People", Justin Simien.

Inicio de la producción

En cuanto a la serie spin-off de la película "Rogue One", se llamará "Andor" y su producción acaba de comenzar en Londres.

El actor Diego Luna protagonizará la cinta junto a Stellan Skarsgard y Fiona Shaw.

Hayden Christensen, quien interpretó al joven Anakin Skywalker en la segunda trilogía, regresará como Darth Vader en la serie "Obi-Wan Kenobi" junto a Ewan McGregor. La producción comenzará en marzo.

La lista continúa con una investigación espacial titulada "The Acolyte", que será dirigida por la cocreadora de "Russian Doll", Leslye Headland, y tendrá lugar "durante los últimos días de la República".