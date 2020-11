Foto: Así fue el regreso de Patrick Dempsey como Derek Shepherd en Grey´s Anatomy / The Daily Beast

El estreno de la temporada 17 de "Grey's Anatomy" sorprendió a todos sus fans, pues durante los últimos segundos, se vivió el regreso de Patrick Dempsey como Derek Shepherd, quien se reunió en una playa con Ellen Pompeo, quien da vida a Meredith Gray.

Al final del capítulo titulado "All Tomorrow's Parties", una agotada Meredith es encontrada inconsciente en el estacionamiento del Grey Sloan Memorial Hospital por el doctor Cormac Hayes (Richard Flood), quien intenta reanimarla junto a algunos de sus compañeros. Según Telemundo.

Pero la sorpresa llegó con la aparición de Derek en los sueños de su esposa para un emotivo encuentro con ella en la playa.

Cabe recordar que el personaje de Patrick Dempsey murió en la temporada 11 de la serie tras un violento accidente, en donde salvó la vida de tres personas.

Tras esta escena, Krista Vernoff, la showrunner de "Grey's Anatomy", se pronunció a través de un comunicado en el que señaló, "La tarea más importante que tuvimos esta temporada fue honrar la realidad de esta pandemia global y el impacto que está teniendo, especialmente en los trabajadores de la salud".

"Tuve esta idea de un emotivo encuentro en la playa durante toda la temporada, y llamé a Ellen y le dije: '¿Qué pasa si traemos de vuelta, no sé, algún personaje muerto con el que puedas soñar en la playa? Muy divertido para los fans", agregó.

La respuesta de Ellen fue "Busquemos a Patrick", según reveló Krista. "Incluso en mi vida de sueños más excitante, ese pensamiento no se me había ocurrido como una opción, y ahí estaba", añadió.

"El motivo de la playa, que continuará más allá del estreno, nos proporcionó una forma de vivir al aire libre la pandemia incluso por un tiempo aquí y allá. Y el regreso de Derek nos proporcionó pura alegría a nosotros, a Meredith y a los fans", detalló Vernoff.

Casi nadie sabía sobre el regreso de Dempsey, como reveló Krista en un tweet después de que se emitió el episodio.

"La mayoría de los actores no lo sabían. Algunos de los escritores no lo sabían. La mayoría de la buena gente del estudio y la red no lo sabía", escribió. "Es muy divertido ver cómo se desarrolla todo".