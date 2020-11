La dramática revelación sobre la salud de Sean Connery / Twitter

En el pasado quedó la estampa del Sean Connery que tuvo a Hollywood comiendo de su mano, pues los últimos meses de su vida no los pasó nada bien.

Así lo dio a conocer la esposa del actor fallecido recientemente, quien sorprendió en sus declaraciones cuando informó que padecía una demencia que deterioró mucho su salud.

Citada por el diario británico The Mail on Sunday, Micheline Roquebrune dijo: “Al menos murió mientras dormía y fue tranquilo. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Es lo que él quería”. La esposa de Sean Connery es una pintora francesa que contrajo nupcias con el destacado actor en 1975.

Aunque, como indica, murió tranquilo en su casa de Bahamas el protagonista de James Bond vio perjudicada su salud en los últimos días. “Padecía demencia y esto tuvo verdaderamente efectos negativos sobre él. Ya no era vida. No era capaz de expresarse”. Se trata de las primeras informaciones que se obtienen en torno al sensible fallecimiento dela leyenda del cine.

Te puede interesar: Llega el tráiler de la película biográfica de David Bowie "Stardust"

En la misma charla con el diario, Micheline Roquebrune reflexionó sobre los sentimientos encontrados que la embargan ahora que su marido no está. “Era magnífico y tuvimos una vida maravillosa juntos. Va a ser muy difícil sin él, lo sé. Pero esto no podía durar eternamente y se fue en paz”, sumó.

Como se recordará Sean Connery murió el sábado rodeado de su familia en Nassau, en las Bahamas. Su hijo Jason Connery dijo a la prensa británica que su padre “no estaba bien desde hace un tiempo”.

Ni bien se conoció la trágica noticia de su muerte los fanáticos y colegas de Hollywood se pronunciaron en las redes sociales con mensajes de condolencias.