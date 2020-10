Película de Adam Sandler para Netflix será un drama espacial / Espinof

El actor Adam Sandler sigue cosechando éxitos en Netflix, ya que su última película El Halloween de Hubie, aunque tiene malas críticas, está siendo de lo más visto en casi todos los países.

Ahora, el actor y productor ya está pensando en su próximo proyecto. Y según se informa será un drama de ciencia ficción ambientado en el espacio, dirigido por uno de los responsables de la aclamada miniserie de HBO, Chernobyl.

¿De qué tratará esta película espacial?

Basada en la novela de Jaroslav Kalfar titulada The Spaceman of Bohemia, la adaptación cinematográfica aún sin título estará protagonizada por Adam Sandler que interpretará a un astronauta enviado en una misión espacial para recolectar polvo antiguo en el borde de la galaxia.

Mientras está allí, una misteriosa voz espacial le habla y le ofrece soluciones a su vida terrestre cada vez más volátil. Pero ¿Qué sucede cuando descubre que esta voz pertenece a una criatura antigua que se esconde dentro de su nave?

Te puede interesar: Con un sentido mensaje, Jamie Foxx da a conocer la muerte de su hermana

La película estará dirigida por Johan Renck, que ganó dos premios Emmy por su trabajo en Chernobyl, y estará escrita por Colby Day, un aclamado director de cortometrajes. Esta historia estará producida por el propio Renck y Channing Tatum a través de su compañía de producción Free Association, al que se le unirán Tim Headington, Lia Buman y Max Silva a través de Tango Entertainment (Blow the Man Down) y Ben Ormand (The Lovebirds) y el socio de producción habitual de Adam Sandler, Barry Bernardi.

Sobre el anuncio del casting, el director Johan Renck dijo:

“No podría estar más contento de haber encontrado al compañero perfecto en Adam Sandler. Y ahora, con el apoyo de la brillante familia de Netflix, estoy profundamente emocionado de emprender nuestro viaje imposible”.

Con esta película espacial, podremos ver una versión más seria y dramática del actor, algo que suele compaginar con sus estrenos más cómicos.