Podcast: The Boys y por qué debe mejorar en su siguiente temporada

The Boys ha sido la gran sensación de este segundo semestre del año gracias a su Temporada 2, altamente anticipada y que posiciona a Amazon Primevideo como una plataforma de streaming muy cotizada. Sin embargo, ¿cumplió la expectativa? Para este humilde servidor... no tanto.

La puesta en escena y el desarrollo de personajes de su temporada debut estuvieron muy buenos, intensidad a un ritmo bien llevadero que nos llenaba de intriga y emoción; así como también con puntuales dosis de humor negro que exaltaban el valor de este producto de entretenimiento.

Conocer más a profundidad las intenciones de Homelander, cuál es la posición que tendrá Starlight tras descubrir el plan de Hughie, Butcher y compañía o bien, saber si es que Becca está viva o no; fueron algunas de las grandes interrogantes que quedaron en cliffhanger al finalizar la primer tanda de episodios.

El problema fue que en la Temporada 2 el avance de eso no fue tan significativo, sino que hubo varios pasajes que eran claramente rellenos y que no reforzaron a personajes, al contrario, los volvieron cansinos y repetitivos.

Temáticas interesantes, no tan bien usadas

Igualmente con esto no digo que la Temporada 2 sea una basura o algo parecido. No lo es, solamente que no creo haya sido la continuidad que muchos esperaban, aunque -curiosamente- a quienes me han recomendado la serie no les estorbó esta temporada 2. Creo que el hype a veces nubla criterios.

Me gustó la adición del tema de los supremacistas blancos, así como la manipulación de las redes sociales y el hate como motor para mover o alentar matrices de opinión. Son de hecho aspectos que son terriblemente actuales en la sociedad actual, con tantas fake news y movimientos que parecen voluntarios luchando por "causas justas", cuando en realidad solo cumplen con una agenda política.

A eso se le suma lo del "patriotismo norteamericano" y cómo lo muestran tal cual es, una pantalla para cometer delitos sin impunidad, representado en este caso por las acciones de Los 7, o específicamente de Homelander.

Veredicto

Lo que eran temas para poder desarrollar con más amplitud como el mencionado anteriormente, se fueron diluyendo al perder tiempo con la aventura de la iglesia de Deeper, o la relación de Hughie y Starlight (nada nuevo que enseñar), o incluso con Frenchie; que aunque el background no estaba malo, el timing de hacerlo sí que lo estuvo.

Creo que The Boys para la Temporada 3 debe retomar su rumbo a como la Temporada 1, haciendo un mejor balance del drama y la acción, porque cuando busca ponerse muy seria, es cuando se le notan más su falencias.

