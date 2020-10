Estudio revela cuál es la película más aterradora de la historia

Foto: Según Forbes, el estudio tiene "algunos factores limitantes"/Referencia.

Para que los cinéfilos no tengan que perder tiempo buscando las mejores películas de terror en base a las calificaciones y opiniones de los críticos, la compañía británica Broadbandchoices, que compara las ofertas de banda ancha de diferentes proveedores, realizó un estudio y determinó cuál es la película "más aterradora de todos los tiempos".

En el estudio se midió la frecuencia cardíaca de 50 personas a las que se les mostraron más de 120 horas de películas de terror que en distintas plataformas contaban con los mejores puntajes. Los resultados de esos análisis mostraron que la cinta que más asustó a los participantes fue 'Siniestro' ('Sinister', en España) del cineasta Scott Derrickson, estrenada en 2012 y protagonizada por Ethan Hawke.

La frecuencia cardíaca promedio en reposo de los voluntarios fue de 65 latidos por minuto (lpm), y mientras veían 'Siniestro' ese valor subió a 86 lpm. Pero la película que mayor susto provocó fue 'La noche del demonio' ('Insidious', en España), que en algunas escenas disparó la frecuencia cardíaca hasta los 133 lpm. Además, esta cinta dirigida por James Wan y estrenada en 2010 ocupó el segundo lugar en la investigación.

Películas "científicamente más aterradoras"

Tercera en ese 'ranking' se encuentra 'El conjuro' ('Expediente Warren: The Conjuring', en España), seguida de 'El legado del diablo' ('Hereditary') y 'Actividad paranormal' ('Paranormal Activity'). Completan el 'top-ten' de la investigación 'Está detrás de ti' ('It Follows'), 'El conjuro 2' ('Expediente Warren: El caso Enfield'), 'The Babadook', 'El descenso' ('The Descent') y 'Los huéspedes' ('La visita').

Según Forbes, el estudio tiene "algunos factores limitantes", como el tiempo total de exhibición de las películas (más de 120 horas), que "no es mucho", y el número de cintas, que se limitó a las 50 mejor calificadas en portales como IMDB, Rotten Tomatoes y Reddit.

El responsable del estudio, Daniel Clifford, señaló que el trabajo fue diseñado con el fin de ayudar a los aficionados al género a encontrar las películas "científicamente más aterradoras" de la historia y así ahorrarles tiempo en la búsqueda de entre miles de opciones.