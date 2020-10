Muere estrella de “Two and a half men”, Conchata Ferrell / Entertainment Tonight

Tristes noticias para el mundo de la televisión y el entretenimiento. Hace pocos momentos, el sitio Deadline ha reportado la muerte de Conchata Ferrell, famosa actriz de Hollywood, mejor conocida por su papel en la popular serie de televisión Two and a Half Men.

Conchata Ferrell tenía 77 años de edad al momento de su muerte, misma que ocurrió por complicaciones de salud, relacionadas con el corazón.

Conchata Ferrell nació el 28 de marzo de 1943 en Charleston, West Virginia, hija de Luther Martin Ferrell y Mescal Loraine (George) Ferrell.

Además de convertirse en todo un ícono de la televisión, gracias a Two and a Half Men, Ferrell también destacó por actuaciones en series como Good Times, E/R, Grace and Frankie, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear.

Te puede interesar: Cleopatra volverá con Gal Gadot y Patty Jenkins

La trayectoria de Conchata Ferrell también es bastante extensa en la pantalla grande, con decenas de películas en su catálogo, entre los años de 1974 y 2017, y entre las cuales destacan Erin Brockovich, Mr. Deeds y Edward Scissorhands.

Recientemente, Conchata Ferrall recibió dos premios Emmy por su deslumbrante actuación en la serie dramática L.A. Law, galardones que recibió en 2005 y 2007, respectivamente.

Conchata Ferrell falleció el 12 de octubre de 2020, a los 77 años de edad, debido a complicaciones causadas por un infarto al corazón.