Filtran primeras imágenes de la temporada 2 de "The Witcher"

Netflix publicó hoy las primeras imágenes de la tan esperada temporada 2 de The Witcher, en producción en el Reino Unido. En las fotografías se ve a Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, con armadura nueva para la próxima temporada.

¿Pero qué les espera a la princesa Cirilla y a Yennefer de Vengerberg en la temporada 2? Esta semana habrá más novedades.

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. La historia de los destinos entrelazados de tres individuos en el vasto mundo de El Continente, donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Nueva armadura, mismo Witcher. Primer vistazo de Henry Cavill como Geralt en The Witcher, temporada 2. pic.twitter.com/aEk5TkPLI0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 5, 2020

¿Qué pasará en la segunda temporada de The Witcher?

Convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el Lobo Blanco decide llevar a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia.

Pero, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la Leoncita de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro.

Imágenes oficiales de Ciri en la segunda temporada de The Witcher 🐺⚔️ pic.twitter.com/ZuLhchRgyt — El Continente (@ElContinent) October 6, 2020

Cabe recordar que la temporada 2 de The Witcher no se estrenará sino hasta 2021: "Si tomamos como referencia los tiempos con la primera temporada, abril de 2021 parece una fecha probable, pero quizá no sea buena fecha para Netflix y se atrase un poco más", indicó Hissrich en un foro donde le hicieron preguntas.