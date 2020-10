Resident Evil revela a todo su elenco / Twitter

Una nueva película de Resident Evil está en camino. Como si un nuevo juego, una serie animada y una serie live-action de Netflix no fueran suficientes, Capcom y Constantin Film confirmaron que están trabajando en una nueva cinta live-action basada en esa franquicia.

De acuerdo a Deadline, Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night) dirigirá un reinicio de las películas de Resident Evil que planearía presentarse como “una adaptación oficial de la historia de origen con lazos fieles a los clásicos juegos de terror de supervivencia de Capcom”.

Concretamente esta película estará ambientada en 1998 durante “una fatídica noche en Raccoon City" y su elenco incluirá a Kaya Scodelario (Crawl) como Claire Redfield. Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) como Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) como Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) como Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) como Leon S. Kennedy y Neal McDonough (Yellowstone) como William Birkin.

“Con esta película, tenía muchas ganas de volver a los dos primeros juegos originales y recrear la aterradora experiencia visceral que tuve cuando los jugué por primera vez mientras que al mismo tiempo contaba una historia humana fundamentada sobre un pequeño pueblo estadounidense moribundo que se siente identificable y relevante para las audiencias de hoy”, dijo Roberts a Deadline.

Este reinicio será producido por Robert Kulzer de Constantin Film, James Harris de Tea Shop Productions (I Am Not A Serial Killer) y Hartley Gorenstein (The Boys).

“Después de una docena de juegos, seis películas live-action y cientos de páginas de fan fiction, nos sentimos obligados a regresar al año 1998 para explorar los secretos escondidos en las paredes de Spenser Mansion y Raccoon City”, señaló Kulzer.

Por ahora el reinicio de Resident Evil no tiene una fecha de estreno concreta, pero el plan sería estrenar a la película en 2021.