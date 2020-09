¿Yalitza Aparicio podría ser la nueva Pocahontas de Disney? /

Hablar para compartir. Compartir para actuar. Con #Diorstandswithwomen, me siento orgullosa de compartir mi historia y contar mi experiencia junto con otras mujeres extraordinarias. Al alzar mi voz, me uno a “Charlize Theron Africa Outreach Project - Youth Leaders Scholarship program.” Con el apoyo de @diorparfums, esta iniciativa financia la educación universitaria para estudiantes en Sudáfrica y así apoyamos al progreso de las mujeres. #Diorchinup Speak to share. Share to act. With #Diorstandswithwomen, I am proud to share my story and pass on my experience alongside other extraordinary women. By speaking out, I stand with the “Charlize Theron Africa Outreach Project - Youth Leaders Scholarship program.” With the support of @diorparfums, this program finances university education for South African students. So that we all women progress, heads held high. #Diorchinup @DiorParfums #DiorStandsWithWomen #DiorChinUp @ger.parra @erickmoreno @dior

