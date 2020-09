Kit Harington no quiere volver a encarnar personajes como Jon Snow de Juego de Tronos

Foto: Harington afirmó que cuando la serie terminó no sabía realmente si quería seguir siendo actor.

El actor británico Kit Harington reconoció recientemente que no quiere volver a interpretar a personajes como Jon Snow, de la famosa serie 'Juego de Tronos'. "No es un papel masculino que el mundo necesite ver más", afirmó en una entrevista a The Telegraph.

Te puede interesar: Date cuenta de todo lo que llega a Netflix en octubre

El artista aseguró que cree que algunos hombres luchan por expresar sus sentimientos debido a unas actitudes que "llegaron desde la Segunda Guerra Mundial, transmitidas de abuelo a padre, a hijo", detalló.

"No hablamos de lo que sentimos porque eso demuestra debilidad, porque no es masculino. Tras haber interpretado a un hombre que fue silencioso, que fue heroico, siento que es un papel que ya no quiero interpretar en el futuro", explicó Harington.

Aporte al personaje

Además, declaró que su propio carácter no es el de Jon Snow, aunque admitió que le aportó su propia "brutalidad autorreflexiva e introvertida" al papel que interpretó durante ocho temporadas.

Harington afirmó que cuando la serie terminó no sabía realmente si quería seguir siendo actor y recordó que al final del rodaje sintió una especie de pena. "Es como esa sensación de euforia que tiene cuando camina por la calle y se da cuenta de que no ha pensado en su exnovia durante un tiempo, y se va, creo que lo estoy superando. Estoy en ese lugar ahora y soy realmente feliz", dijo.