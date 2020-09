¿Tom Cruise podría ser el nuevo Iron Man? / No Somos Ñoños

La fase 4 del Universo Marvel se postergó debido a la pandemia por coronavirus, sin embargo, los planes siguen firmes, siendo que los productores tienen en mente regresar a uno de los personajes favoritos del público, Iron Man, el problema es que no lo interpretaría Robert Downey Jr., sino que el papel quedaría en manos un especialista en las películas de acción como es Tom Cruise.

La participación del que fuera protagonistas de filmes como Misión Imposible, ya estuvo contemplado incluso antes que el propio Downey Jr, el problema es que en la década de los 90 el largometraje de Iron Man no se llevó a cabo.

De acuerdo con el portal, We Got This Covered, los Marvel Studios retomarían el interés en Tom Cruise para el papel, no obstante, el objetivo estaría lejos de comenzar una nueva línea argumental de éste súper héroe, sino que serían cameos para Doctor Strange en la que se trataría de un Iron Man de un universo alternativo.

En primera instancia, los rumores apuntaban a un regreso de Downey Jr, pero fue el propio actor quien confesó que ya cerró su ciclo y no le interesa volver a aparecer en el universo Marvel, pues cabe recordar que la muerte del personaje se dio en Avengers: End Game.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿a quién traerá?

La película de Doctor Strange explorará los multiversos, con ello se dieron diversos rumores, siendo uno de los más aclamados por el público la participación de todos los actores que le dieron vida a Spider-Man, como es el caso de Tobery Maguire, aunque no se limitaría a presentar a los tres arácnidos, ya que todo apunta que también se daría el debut de Miles Morales, el primer hombre araña afroamericano.