Lista de ganadores de los premios Emmys virtuales 2020

A continuación una lista de los ganadores de los premios Emmy, que se entregaron el domingo por la noche, en las categorías principales.

Mejor serie de drama: "Succession".

Mejor actor en una serie de drama: Jeremy Strong, "Succession".

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya, "Euphoria".

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup, "The Morning Show".

Intento abrir un sobre de #Emmy2020: Sale MAL pic.twitter.com/G0xDiko1bz — Generación Streaming (@GenStreaming_) September 21, 2020

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Julia Garner, "Ozark".

Mejor serie de comedia: "Schitt's Creek".

Mejor actor en una serie de comedia: Eugene Levy, "Schitt's Creek".

Mejor actriz en una serie de comedia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek".

El #Emmy2020 a mejor actor en serie de comedia es para... ¡Eugene Levy por Schitt's Creek!



Si, si... El señor Levenstein pic.twitter.com/eYlbbcbMvu — Generación Streaming (@GenStreaming_) September 21, 2020

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Daniel Levy, "Schitt's Creek".

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Annie Murphy, "Schitt's Creek".

Mejor serie limitada: "Watchmen".

Mejor actor en una serie limitada: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

Mejor actriz en una serie limitada: Regina King, "Watchmen".

#Emmy para Julia Garner como 'Mejkor Actriz de reparto en serie de drama' por #Ozark, producción de #Netflix



Es el segundo año consecutivo que la actriz se lleva el #Emmy#Emmys #Emmy2020 pic.twitter.com/8oIxq5tjD9 — Los Palomeros 🍿 (@LPalomeros) September 21, 2020

Mejor actor de reparto en una serie limitada: Yahya Abdul-Mateen 2, "Watchmen".

Mejor actiz de reparto en una serie limitada: Uzo Aduba, "Mrs. America".

Distancia social

La edición 2020 de los esperados Premios Emmy fue totalmente atípica y distinta de como se había mostrado durante las 71 anteriores ediciones de la celebración, pues coincidió con la contingencia sanitaria por la que el mundo continúa atravesando y que ha provocado que las medidas al respecto se refuercen.

Se trató de una edición virtual de una gala donde las bromas referentes a la falta de público presencial no brillaron por su ausencia.