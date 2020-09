Madonna escribirá y dirigirá una biopic sobre si misma

Madonna, de 62 años, anteriormente dirigió el drama británico de 2008 “Filth and Wisdom”. Foto / Diario as

NUEVA YORK (AP) - Una película biográfica sobre Madonna encontró una directora excepcionalmente calificada: Madonna, ella misma.

Universal Pictures anunció el martes que el estudio está desarrollando una película sin título sobre la estrella del pop que Madonna dirigirá y coescribirá con el escriba de "Juno", Diablo Cody. Madonna dijo que quiere que la película transmita “el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo”.

El enfoque

"El enfoque de esta película siempre será la música", dijo Madonna en un comunicado. “La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido vivo. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión ”.

Te puede interesar: Jonathan Majors será Kang el Conquistador en 'Ant-Man 3'

La película será producida por Amy Pascal, la ex jefa de Sony Pictures que produjo "A League of their Own", la película de 1992 coprotagonizada por Madonna.

“Esta película es una absoluta labor de amor para mí”, dijo Pascal. “Conozco a Madonna desde que hicimos 'A League of Their Own' juntos, y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la pantalla grande con Donna (Langley) y nuestro socios de Universal ".

Madonna, de 62 años, anteriormente dirigió el drama británico de 2008 “Filth and Wisdom” y el drama de época de 2011 “WE”, con Abbie Corning y Andrea Riseborough. Madonna, cuyo último álbum fue "Madame X" de 2019, ha vendido 335 millones de discos en todo el mundo en su carrera.