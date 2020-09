Wonder Woman 1984 vuelve a retrasarse

Cabe destacar que la cinta cuenta nuevamente con la directora Patty Jenkins y Gal Gadot. Foto / as.com

Warner Bros. decidió retrasar el estreno de Wonder Woman 1984 de manera indefinida, según reporta The Wall Street Journal. El citado medio explica que la pandemia del coronavirus sigue afectando la reapertura de cines en Estados Unidos y, por consiguiente, prefieren esperar a que se retomen las actividades hasta un punto que les permita "triunfar" en taquilla. Anteriormente el largometraje protagonizado por Gal Gadot estaba programado para el 2 de octubre de 2020.

The Wall Street Journal asegura que Warner Bros. todavía tiene previsto estrena Wonder Woman 1984 durante 2020, así que la espera adicional no será demasiado larga. Eso sí, el calendario de la productora sigue dependiendo de la situación sanitaria. Uno de los motivos que también habrían influido en la decisión es el rendimiento en taquilla de Tenet. Y es que la nueva película de Christopher Nolan no ha logrado despegar lo suficiente en taquilla.

Tenet apenas ha conseguido ingresar 20,2 millones de dólares en Norteamérica y 132 en el resto del mundo, cifras bastante bajas para una de las películas más esperadas del año. Desde luego, no solo tiene que ver con los pocos cines que han reanudado sus actividades tanto en Estados Unidos como en otros países, sino también por las precauciones que está tomando la sociedad para evitar más contagios. Pese a lo anterior, parece que Warner tenía contemplado un panorama de fracaso.

'Dune' podrías seguir los pasos de 'Wonder Woman 1984'

El problema es que Warner no puedo permitirse que otro filme tan importante caiga en el bache de Tenet. En los últimos días no solo se había especulado con el posible retraso de Wonder Woman 1984, también el de Dune. Si la producción de la heroína llegara en diciembre, Warner no querrá juntar dos blockbusters en fechas tan cercanas, por lo que Dune podría trasladarse hasta 2021. El largometraje de Denis Villeneuve, por ahora, sigue previsto para llegar a los cines el próximo 18 de diciembre.

