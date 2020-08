Netflix cancela "Altered Carbon" tras dos temporadas /

Si estaban esperando una nueva temporada de Altered Carbon, les tenemos malas noticias.

Este miércoles desde Deadline revelaron que Netflix decidió cancelar Altered Carbon después dos temporadas. Es decir, el segundo ciclo de la serie que se estrenó en febrero de este año será el final de esta historia.

De acuerdo a Deadline, la decisión de cancelar Altered Carbon no tiene que ver con la pandemia y fue adoptada por Netflix al considerar el costo de producir otra temporada de la serie en comparación a los índices de audiencia que esta había conseguido.

“La decisión de Netflix de no continuar con más temporadas se tomó en abril y no está relacionada con COVID, pero se debe al proceso de revisión estándar de audiencia vs. costo de renovación del streaming”, dice el reporte.

Netflix no divulga sus datos de audiencia, por lo que se desconoce cuántas personas vieron Altered Carbon y cómo podrían compararse esas cifras con otras series y las propias temporadas de esta apuesta.

Altered Carbon está basada en la novela homónima de Richard K. Morgan y estrenó su primera temporada en 2018. La serie fue creada por Laeta Kalogridis y en su ciclo más reciente fue protagonizada por Anthony Mackie como Takeshi Kovacs.