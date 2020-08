Netflix te trae los estrenos que llegarán en septiembre / Androidphoria

Cada mes la plataforma de Netflix agrega más títulos a su catálogo, una nueva ola de series, películas, documentales y contenido para niños se presentó recientemente, ya puedes ir preparando tus palomitas para que dentro de unos días más disfrutes de su contenido.

Es probable que algunos de los título que encontrarás en el catálogo que septiembre ya los conozcas, este tipo de películas o series posiblemente ya no salgan de manera continua en la televisión, pero que podrás disfrutar en la plataforma digital próximamente.

Series que serán lanzadas el día primero:

Anatomía según Grey: Temporada 16

100 días para enamorarnos: Temporada 1

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 4

Top Chef - Temporada 3: Miami

Top Chef - Temporada 4: Chicago

Seguramente reconocerás de inmediato dichos títulos pues han logrado tener gran popularidad entre los internautas.

"Lejos" se estrenará el día 4 de septiembre, días después se desbloqueará Organízate con el método "The Home Edit" el día 9, en cuanto a "The Gift: Temporada 2" estará disponible el 10 de septiembre.

Te puede interesar: Netflix estrenará cuarta temporada de "The Crown" en noviembre

Casi una duquesa - disponible el día 11

Close Enough - disponible el día 14

Las crónicas del taco: Volumen 2 - disponible el día 15

Series que se estrenarán el día 16

Símbolos

CriminaIl: Reino Unido - Temporada 2

Baby: Temporada 3

La última palabra - disponible el día 17

Ratched - disponible el día 18

El día 25 se estrenan

Sneakerheads

Country-Ish

Elecciones, en pocas palabras - disponible el día 28

Películas

A partir del día primero podrás ver

Un partido decisivo

Parásitos

Django sin cadenas

Escuela de Rock

Chicas pesadas

Belleza americana

Freaks: Eres de los nuestros - disponible el día 2

Amor garantizado - disponible el día 3

Día 4

"Pienso en el final"

"Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados"

Annabelle 2: La creación - disponible el día 7

Día 8:

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

Cincuenta sombras liberadas

Día 9

Corazón loco

Guapis

Agosto 10

La niñera: Reina Letal

Lo imposible

Se busca papá - disponible el día 11

Se estrenan el 16

El diablo a todas horas

El practicante

Los días 22 y 23

Lady Bird

Enola Holmes