Este famoso actor podría darle vida al nuevo Joker ¿Están de acuerdo?

Es momento de dar vuelta a la página y aceptar que Joaquin Phoenix no volverá al papel de Joker… al menos hasta dentro de un tiempo.

Ya sabíamos que su Joker viviría de forma independiente en su propio universo, y con eso en mente, muchos ya están especulando si podríamos ver a un nuevo payaso en el Universo del Batman de Robert Pattinson, el cual estará alejado de todo lo demás que ha hecho recientemente DC. Ahora, una de las fuentes de noticias más confiables asegura que Johnny Depp será nuevo Joker, y por el momento no sabemos qué pensar.

La noticia viene de We Got This Covered, una de las fuentes más confiables de Internet, y ya ha sido compartida por otros medios como Looper, quienes creen ciegamente en sus declaraciones. Según sus datos, DC Films y Warner Bros. han estado pensando en quién podría ser el sucesor de Joaquin Phoenix para el Universo de Batman de Robert Pattinson, y el primer nombre en la lista es Johnny Depp.

Esto no significa que Johnny Depp saldrá en la cinta Batman de Matt Reeves, sino que están planeando que aparezca como villano en una secuela. Por ahora, la cinta ya cuenta con bastantes villanos, incluyendo al Pinguino, al Acertijo y a Gatúbela (quien seguramente será una compañera de Batman).

Otro rumor reciente apunta a que podríamos ver al Robin de este Batman en la película, y que podría ser interpretado por Timothée Chalamet.

Por ahora nadie ha confirmado la noticia, y es posible que ni siquiera hayan comenzado las conversaciones con Johnny Depp, quien supuestamente está siendo buscado por Disney para interpretar una película más de los Piratas del Caribe, proyecto que ha quedado en pausa desde que fue acusado de violencia doméstica.

Por otra parte, Depp aún sigue en problemas legales con su ex Amber Heard. Recientemente, se reveló que Heard atacaba físicamente al actor, quien al parecer también llegó a reaccionar con violencia. La controversia lo ha mantenido lejos de los reflectores.

Como opinión, Depp no parece una gran apuesta para Joker. Aunque ha tenido excelentes actuaciones en el pasado, parece ser que su mejor época desapareció. Pero, Joker siempre sorprende, así que esperaremos hasta que se confirme la noticia.