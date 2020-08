Programas de Chespirito salen del aire en todo el mundo / Pulzo.com

Chespirito saldrá del aire en todo el mundo, así lo dio a conocer su hijo Roberto Gómez Fernández por medio de su cuenta de Twitter en el que enfatizó estar muy triste por la noticia.

Los programas del fallecido comediante son de los más emblemáticos de la televisión mexicana, además de que cuentan con gran popularidad en el resto del mundo. Por lo que tras la decisión miles de fanáticos mostraron su tristeza e inconformidad ante tal anuncio.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

Pero eso no fue todo, ya que Florinda Meza también expresó su opinión al respecto y afirmó que esto ocurre en un momento cuando el mundo necesita más diversión.

A través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter, Meza lamentó la noticia. "Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió.

Dijo que la decisión no era estratégica para Televisa, televisora mexicana que, al parecer, tomó la decisión, pues "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor".

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

En un tercer tuit, la productora comentó: "pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran".

Y es que, si bien no hay claridad sobre lo que pasó, todo parece indicar que Televisa y la familia del artista no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.