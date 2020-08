Todo lo que debes saber antes del estreno de Lucifer / Espinof

Una de las series más "diabólicas" de Netflix estará muy pronto de regreso a Netflix, razón de sobra para refrescar esta tan esperada historia de la que se esperan mucho cambios y con los que la audiencia quedará pegada de principio a fin con los 8 capítulos en los que su protagonista Tom Ellis está más seductor y lleno de malicia.

Por eso, antes de que llegue el 21 de agosto te adelantamos detalles de lo que se viene en esta poco convencional trama.

Detalles de lo que sucederá

Lucifer Morningstar regresa por todo lo alto. La irreverencia seguirá siendo la clave para seguir seduciendo y resolviendo los más oscuros misterios. De ahí que las emociones y cambios radicales en la actitud de este personaje estén a la orden del día durante el desarrollo de cada episodio en el que además se sentirá un tanto opacado u amenazado por la llegada de un nuevo personaje que le dará un giro inesperado a la serie de Netflix.

Esta nueva entrega de 8 capítulos contará con un especial retrospectivo que fue grabado en blanco y negro y en el que se conocerán los orígenes y por qué de varios personajes, así como gran parte del pasado de Lucifer. Este cuarto capítulo llevará el nombre de "It Never Ends Well for the Chicken" y más allá de responder a mucha interrogantes de la historia, también será un homenaje al cine negro que su creador Tom Kapinos siempre tuvo la inquietud de realizar.

Por si fuera poco, en esta quinta temporada se estrenarán 4 de los 8 capítulos este 21 de agosto y el resto tan pronto se pueda avanzar con los detalles de edición que se vieron afectados tras la cancelación de labores por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, esto no será impedimento para que desde ya se tenga confirmada una sexta y última entrega en la que se verá a un Lucifer cada vez más hastiado del infierno y haciendo su vida en la tierra. Por lo que esto también es un spoiler de que este personaje se mostrará cada vez más humano y afectado por las vivencias del día a día.