Estos son los nominados a los Premios Emmy 2020/ Variety

Los Emmy estarán marcados por la guerra entre Netflix, HBO y Amazon Prime, la que parece ser una constante cada año, más con el explosivo crecimiento en sus suscripciones debido a la crisis sanitaria global.

En 2019, la edición 71 de los galardones a lo mejor del cine y la televisión del último año dieron a Fleabag, Game of Thrones y Chernobyl los premios destacados.

Este 2020, marcado por la pandemia que obligó a pausar producciones televisivas y cinematográficas, contemplará historias estrenadas entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Lo anterior incluye a los recién llegados Apple TV+ y Disney +, quienes debutaron también con historias propias.

Según Joyce Eng, editora del sitio de predicciones Gold Derby, los nombres que suenan fuerte son Succession (HBO), Ozark (Netflix), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Hulu), Better Call Saul (Netflix), The Morning Show (Apple TV+), Big Little Lies (HBO), Watchmen (HBO).

Por parte de la comedia, destacan The Marvelous Mrs Maisel (Amazon) y Schitt’s Creek (CBS).

Las anfitrionas de la presentación de nominados serán Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad, y Tatiana Maslany, en la antesala de una ceremonia que fue reimaginada como un evento virtual dado el contexto de emergencia de salud.

La edición 72 de los Premios Emmys será presentada por Jimmy Kimmel y será emitida el domingo 20 de septiembre.

DRAMA

Mejor Serie

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Killing Eve

Mejor Actriz

Jennifer Aniston - The morning show

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Sandra Oh - Killing Eve

Zendaya - Euphoria

Mejor Actor

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This is us

Steve Carell - The morning show

Brian Cox - Succession

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Succession

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern - Big Little Lies

Meryl Streep - Big Little Lies

Helena Bonham Carter - The Crown

Samira Wiley - The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw - Killing Eve

Julia Garner - Ozark

Sarah Snook - Succession

Thandie Newton - Westworld

Mejor Actor de Reparto

Giancarlo Esposito - Better Call Saul

Bradley Whitford - The Handmaid’s Tale

Billy Crudup - The Morning Show

Mark Duplass - The Morning Show

Nicholas Braun - Succession

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfadyen - Succession

Jeffrey Wright - Westworld

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

COMEDIA

Mejor Serie

Curb your enthusiasm

Dead to me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

Schitt’s Creek

What we do in the shadows

Mejor Actriz

Christina Applegate - Dead to me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Linda Cardellini - Dead to me

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Issa Rae - Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Mejor Actor

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday on Showtie

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominsky Method

Eugene Levy - Schitt’s Creek

Ramy Youssef - Ramy

Mejor Actriz de Reparto

Pendiente

Mejor Actor de Reparto

Pendiente

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

SERIE LIMITADA Y TELEFILMES

Mejor Serie Limitada

Little Fires Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Mejor Película para Televisión

Pendiente

Mejor Actriz

Cate Blanchett - Mrs America

Shira Hass - Unorthodox

Regina King - Watchmen

Octavia Spencer - Self Made

Kerry Washington - Little fires everywhere

Mejor Actor

Jeremy Irons - Watchmen

Hugh Jackman - Bad Education

Paul Mescal - Normal People

Jeremy Pope - Hollywood

Mark Ruffalo - I know this much is true

Mejor Actriz de Reparto

Pendiente

Mejor Actor de Reparto

Pendiente

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

VARIEDADES

Mejor Reality Show

The masked singer

Nailed it!

RuPaul Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor Programa de conversación

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor Programa de Sketches

Pendiente

Mejor Dirección en programa de variedades

Pendiente

Mejor Guión en programa de variedades

Pendiente