Natalie Portman más emocionada que nunca por ser la próxima Thor

Natalie Portman más emocionada que nunca por se la próxima Thor /

La situación actual no parece próspera para el mundo del audiovisual. La crisis provocada por el COVID-19 no parece arremeter y productoras se están viendo obligadas a cancelar y posponer rodajes y estrenos.

Por esa misma razón, es especialmente una buena noticia tener novedades sobre producciones que están comenzando a tener algo más de forma.

Esta pasada semana Taika Waitti confirmó haber finalizado el primer borrador de "Thor: Love and Thunder", un guión que estará repleto de romance, el cual volverá a unir a los actores Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Precisamente, sobre cuándo ambos se volverán a encontrar, la actriz ha confirmado que el rodaje de la película comenzará el próximo 2021.

En "Thor: Love and Thunder" Natalie Portman volverá a interpretar a Jane Foster para convertise en Thor y ser la nueva portadora de Mjölnir.

La propia actriz ha querido aclarar en un directo que compartió junto a Serena Williams en Instagram que el rol que tendrá en el film no es el de convertirse en Lady Thor, sino que ella se convertirá en la versión femenina de Thor, primera vez que podremos ver este hecho en el cine.

Sobre cuándo comenzarán a rodar la nueva película, la cual ya ha tenido que retrasarse a causa de la pandemia, la actriz declaró: "no hemos empezado. Más tiempo para prepararse. Lo cual no he hecho aún", decía entre risas la actriz. "He empezado con la carga de carbohidratos, pero no con la de ejercicio.

Obviamente todo es raro por la pandemia, ¿quién sabe lo que va a pasar? Estaré emocionada e interesada por ver si puedo ganar músculo" declaró Portman.

Australia ha sido el país seleccionado por Marvel Studios para que Thor vuelva a protagonizar un nuevo film que corresponderá a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Junto a Thor y Jane Foster, no sólo tendremos a Valquiria como uno de los personajes principales del film, ya que Los Guardianes de la Galaxia también podrían tener su hueco en la nueva cinta de Taika Waititi.

Lo último que pudimos ver del Dios del Trueno en "Avengers: Endgame" fue cómo Drax, Mantis y Starlord acompañaban a Thor en la nave espacial dirigida por Rocket.

Para completar este reparto de escándalo, Christian Bale se unirá al elenco del film para ser el villano a quien enfrenten Los Vengadores en esta película que veremos el próximo 18 de febrero de 2022.