Maldita: La nueva serie de Netflix que se quiere parecer a "Game of Thrones"

La nueva serie de Netflix, me la he visto en dos tardes y me ha molado.



Positivo: buenos actores como Katherine Langford (prota de por trece razones) y Gustaf Skarsgård (floki de vikingos).



Negativo: se nota que faltó presupuesto para los efectos especiales.



Maldita - Cursed pic.twitter.com/vy89CVkQeE