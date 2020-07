Comic Con: Marvel estrena tráiler oficial de 'Marvel's Storyboards'

Comic Con: Marvel estrena trailer oficial de 'Marvel's Storyboards' / Wikipedia

Marvel Entertainment ha lanzado un nuevo avance de la próxima serie "Marvel's Storyboards", que se estrenará de forma gratuita en el canal de YouTube de Marvel y Marvel.com a partir de este jueves 23 de julio.

¡La serie se estrenará este jueves 23 de julio con un episodio con el único Hugh Jackman! El episodio seguirá a Joe Quesada, EVP, Director Creativo de Marvel Entertainment, mientras explora las historias de origen y las inspiraciones de narradores de todos los medios, antecedentes y experiencias en sus lugares favoritos en toda la ciudad de Nueva York y más allá.

¡Mira el trailer a continuación!

Te puede interesar: Llega a Netflix toda la saga de "Crepúsculo"

Marvel's Storyboards Temporada 1 Episodio de lanzamiento del episodio:

Jueves 23 de julio: Episodio 1 feat. Hugh Jackman

Jueves 30 de julio: Episodio 2 feat. Natalia Cordova-Buckley

Jueves 6 de agosto: Episodio 3 feat. Christian Borle

Jueves 13 de agosto: Episodio 4 feat. Johnny Weir

Jueves 20 de agosto: Episodio 5 feat. Margaret Stohl

Jueves 27 de agosto: Episodio 6 feat. Robert Lopez

Marvel's Storyboards es una serie de no ficción de 12 episodios que se emitirá en dos temporadas de seis episodios, que muestra una variedad de narradores visionarios y aclamados por la crítica, incluyendo a Bobby López (compositor ganador de EGOT, Frozen, Avenue Q ), Johnny Weir (ex olímpico patinadora artística), Christian Borle ( Something Rotten, Smash ), Margaret Stohl ( Life of Captain Marvel ), Hugh Jackman ( Wolverine ), Sasheer Zamata ( SNL ), Ed Viesturs (montañero de gran altitud), Natalia Cordova-Buckley (Marvel's Agents of SHIELD ), Nelson Figueroa (ex lanzador de la MLB para los Mets de Nueva York), Gillian Jacobs ( Comunidad, Amor ), Samhita Mukhopadhyay (Editora Ejecutiva, Teen Vogue ) y Taboo (Black Eyed Peas).