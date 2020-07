Podcast: The Office sigue activo a 15 años de su estreno

Foto: Imagen de The Office

Las comedias han sido los pilares de la televisión desde hace más de 50 años en Estados Unidos. El estilo ha venido cambiando según diferentes épocas, con transformaciones importantes en formatos y forma de abordar bromas. Uno de esos cambios lo produjo una tímida serie llamada The Office, en 2005, adaptación de una serie británica del mismo nombre y que obtuvo críticas altamente positivas por años.

NBC, la casa donde estuvo The Office durante sus 9 temporadas en el período 2005-2013, primeramente no parecía muy convencida con la idea, pero gracias al esfuerzo del productor general y el showrunner el show se hizo una realidad. Desde entonces generó una fanaticada fiel y de culto, la cual sigue en aumento todavía en 2020.

Lee también: Julia Roberts y Denzel Washington protagonizarán "Leave The World Behind"

Para mí de hecho es la mejor serie de comedia que se ha hecho. Así, directo y sin dudas.

La naturalidad en que fluyen los chistes en que el factor "cringe" (incomodidad) es ley, vuelven a The Office en un programa que me ha sacado y me seguirá sacando carcajadas a través de los años. Personajes únicos y entrañables como Pam y Jim (la mejor pareja en comedia, por encima de Ross y Rachel), las locuras de Dwight, lo inoportuno de Michael Scott y todos los demás que comparten la misma oficina, hacen que la serie conecte tan bien con distintas personas alrededor del mundo.

Vigente en 2020

Si me tomé el tiempo de hablar de The Office es por un número de razones. Primero, porque la estoy viendo nuevamente desde el principio a través de Amazon Primevideo (aunque también pueden verla los sábados a las 4:00 pm en TN8) y que han surgido un par de noticias que la vuelven relevante en la actualidad.

Una de ellas es la plataforma de streaming de la NBC, llamada Peacock, que con su lanzamiento ahora cuenta en su catálogo con esta serie, lo que significó una compra millonaria a Netflix que tenía la licencia. Es así que a final de año, The Office no estará más en Netflix, todo esto en Estados Unidos. El Netflix de Latinoamérica no la tenía hace tiempo y actualmente la posee Amazon, pero ya veremos por cuánto tiempo más.

Por otro lado hay un par de podcasts sobre The Office. Office Ladies es uno de estos, que se lanzó el año pasado, además de uno recién salido del horno llamado An Oral History Of The Office, el cual recomiendo montón si gustan saber detalles de producción, detrás de cámaras, secretos de los actores y en sí, la historia de esta maravillosa serie.

Así que espero escuchés el capítulo que hice de The Office en el podcast de Echados Viendo Tele, en que te cuento más a detalle de todo lo que envuelve este show.