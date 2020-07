Estrenan en Netflix "La Vieja Guardia" junto a Charlize Theron / Spoiler

‘La Vieja Guardia’, cinta protagonizada y producida por Charlize Theron, ha llegado a Netflix y promete posicionarse dentro de las 10 producciones más vistas este fin de semana.

En la cinta de acción y fantasía, lleva a la pantalla la novela gráfica de Greg Rucka sobre un grupo de mercenarios que no pueden morir y que en pleno siglo XXI continúa ofreciendo sus servicios a quien los pueda costear.

‘’Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poder, justo cuando descubren a una nueva integrante’’, señala la sinopsis de la plataforma.

Por lo que si eres de los que prefieren las cintas de acción y aventuras, la recomendación de este fin de semana sin duda alguna es ‘La Vieja Guardia’.

La vieja guardia, la película que estrena estos días en la plataforma Netflix, y que está basada en la novela gráfica de Greg Rucka, es una de acción –“porque yo me pregunto quién ha dicho que a las mujeres no nos gustan ni los videojuegos ni ese tipo de cine”–, pero con una carga de profundidad inesperada, “que haga que merezca la pena entrenar cinco días a la semana durante cuatro meses con un hacha de dos filos y largo mástil en las manos…” Si no, esto… ¿Qué sería? ¿Pura diversión?

En ella interpreta a Andrómaca, inmortal guerrera legendaria nacida antes de cualquier registro conocido que, durante milenios, arropada por los que son como ella y la reconocen como líder, ha protegido al mundo de todo tipo de peligros de diversa procedencia, y que, mientras se enfrenta al peor de cuantos ha tenido que afrontar, sufre en su interior una crisis personal muy lógica.