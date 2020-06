Netflix: Las mejores series con temática LGBTI

Netflix: Las mejores series en con temática LGBT / Finde | La Tercera

Junio y julio son, en muchas ciudades del mundo, el momento de celebrar el Orgullo LGBT+, también conocido como Orgullo Gay; por eso, te traemos los mejores títulos de Netflix para reivindicar la igualdad.

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+ y en los últimos años se han más populares las películas y series con contenido relacionado a este colectivo y a reivindicar su visibilidad.

Una montaña rusa de emociones y sensaciones que muestran la vida del colectivo.

No solo son títulos para quienes se reconocen bajo estas siglas, sino que muchos pueden ser disfrutados por toda la familia.

Le hemos preguntado a Netflix cuáles títulos actuales tienen contenido LGBT+ en la plataforma de contenidos digitales más popular del mundo y te vamos a contar a continuación algunos de nuestros favoritos en orden aleatorio.

La empresa de streaming dijo que la mayoría de ellos están disponibles en todos los países donde tiene presencia, aunque tendrás que revisar tu app para confirmarlo.

1.- Pose (Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals, 2018)

2.- RuPaul's Drag Race (Nick Murray, 2008)

3.- Eastsiders (Kit Williamson, 2012)

4.- Sex Education (Laurie Nunn, 2019)

5.- Please like me (Josh Thomas, 2013)

6.- Feel Good (Mae Martin, 2020)

7.- The Politician (Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, 2019)

8.- Historias de San Francisco (2019)

9.- Special (Anna Dokoza, 2019)

10.- Champions (Charlie Grandy and Mindy Kaling, 2018)