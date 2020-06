Los peores padres del cine y la televisión / Extraordinerd

La numerosa oferta de películas que abordan la temática de la paternidad es muy variada, y si bien cada Día de la Madre y Día del Padre se elaboran listas de recomendación con aquellas películas que bordan emotivos homenajes a los seres que nos dieron la vida, también resulta extremadamente estimulante traer a colación aquellas producciones que nos han mostrado la cara menos romántica del progenitor.

Es por eso que además de ser un día de merecida celebración, este 21 de junio, Día del Padre, también debería motivarnos a reflexionar sobre ellos, digamos que la situación de pandemia actual nos lo permite, así como de darnos la oportunidad de seguir conviviendo en familia, por lo que nunca está demás tener una buena recomendación de películas y series para ver.

Es cierto que el padre no es una figura tan obsesiva para los creativos del cine como lo es la madre (en torno a ellas se han edificado verdaderas obras maestras), pero eso no significa que no los hayas memorables, aunque no siempre por ser ejemplos de rectitud o bondad.

Como adelantamos, en este artículo haremos un repaso por aquellos cuyas acciones, motivaciones o desapego los convierten los peores padres del cine y la televisión.

Daniel Plainview - Petróleo Sangriento

Daniel Plainview (interpretado por Daniel Day-Lewis), dice en un momento de la película de Paul Thomas Anderson, Petróleo Sangriento, “Soy un hombre de petróleo”, y no nos queda la menor duda conforme presenciamos la manera en que su ambición por el petróleo lo transforma en un ser capaz de matar por mantener sus intereses.

A Daniel solo le importa la codicia, y mientras va convirtiéndose en un magnate de la industria, la relación con su hijo de crianza, HW, se va deteriorando hasta que, finalmente, éste lo abandona.

Randy Robinson - El luchador

Después de sufrir un ataque al corazón que lo obliga a retirarse de la lucha libre, Randy “The Ram” Robinson (Mickey Rourke) intenta reconectarse con su hija, a la que dejó de ver cuando ella era todavía una niña.

Sin embargo, Randy no puede escapar de sus patrones autodestructivos y saboteadores, derribando todo lo que había ganado en el reencuentro con su hija.

Jack Torrance - El Resplandor

Jack Torrance (Jack Nicholson) es quizás el peor padre de esta lista. “Mucho trabajo y nada de diversión” hicieron de Jack algo mucho peor que tan solo un niño aburrido.

Tras una temporada cuidando del hotel Overlook con la única compañía de su esposa y su hijo de siete años, Jack comienza a padecer inquietantes trastornos de personalidad acompañados por sucesos extraños y apariciones fantasmales que terminaran afectándolo al grado de enloquecer y perseguir a su esposa e hijo con un hacha.

Sr. Wormwood - Matilda

Siempre buscando un plan exitoso en lugar de prestarle atención a su hija Matilda, una niña genio, el Sr. Wormwood es el padre más irresponsable de esta selección: está tan ocupado con su trabajo y sus frivolidades que apenas nota que tiene una hija, y cuando le presta atención, intenta incitarla a ver la televisión en vez de leer libros.

El Sr. Wormwood no sería lo mismo sin la impecable actuación de Danny DeVito.

Tywin Lannister - Game of Thrones

Para Tywin Lannister (Charles Dance) el mayor valor es su familia, siempre y cuando su poderío no se ponga en riesgo, sino hará por garantizar el bien a su familia, aunque signifique no siempre complacer a sus hijos, en especial a Tyrion a quien desprecia.

Si buscas comprensión o una palmadita en la espalda, no las busquen en Tywin, es probable que te menosprecie.

Royal Tenenbaum - Los Excéntricos Tenenbaums

Tras separarse de su esposa, Royal Tenenbaum (Gene Hackman) jamás volvió a ver a ninguno de sus familiares hasta que las circunstancias lo obligan a regresar con ellos y con única intención de tener un lugar en el que pueda vivir, ¿hay algo peor que eso? Gene Hackman ganó el Globo de Oro por su perfecta interpretación del patriarca de la familia Tenenbaum en la película de Wes Anderson.

Don Draper - Mad Men

Don Draper, o Dick Whitman (Jon Hamm), tiene tres hijos, pero rara vez los ve. Es un padre tan ausente que incluso el día que robaron su departamento, Sally y Bobby se encontraban solos. Dejando a un lado la cuestión de la manutención, Don no es lo que lo que se dice un “hombre de familia”.

Hiram Lodge - Riverdale

En la adaptación de The CW del cómic clásico de Archie, el padre de Veronica es un narcotraficante responsable de los adictivos Fizzle Rocks. También acusó al novio de su hija de ser un asesino y, en otro momento, lo desafió a un combate de boxeo por razones que aún no son claras.

Darth Vader - Star Wars

Otro icónico mal padre es Darth Vader. En uno de los mayores giros de tuerca en la historia del cine, Darth Vader se reveló como el padre de Luke Skywalker. Su primer acto de amor paternal: cortar la mano de su hijo.

Homero Simpson - Los Simpson

Lo decimos sin temor a equivocarnos podemos afirmar que Homero Simpson es el padre más famoso de la televisión, pero no es exactamente un modelo a seguir. Puede ser bueno de corazón, pero algunos de sus pasatiempos favoritos incluyen beber, acostarse en el sofá y estrangular a su hijo Bart cada vez que lo saca de quicio.