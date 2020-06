Podcast: I Know This Much Is True, fuerte bagaje emocional

Foto: Poster I Know This Much Is True / HBO

Basada en una novela escrita por Wally Lamb en 1998, I Know This Much Is True es una miniserie con gran peso emocional que HBO lanzó hace unas semanas.

Es protagonizada por un fabuloso Mark Ruffalo, que acá muestra todas sus aptitudes actorales que parece habían quedado rezagadas, luego de estar estancado tantos años haciendo de un monstruo verde en esa saga de peliculitas de superhéroes.

Ruffalo juega partida doble en esta producción, ya que interpreta a un par de gemelos adultos en Connecticut, Estados Unidos, cuya vida estuvo atada desde pequeños, en que Dominique, o Dom, siempre debió cuidar a Thomas, quien padece de problemas mentales.

Desarrollo

Esta miniserie que consta de seis episodios con duración de entre 50-60 minutos, tiene un desarrollo que algunos podrían considerar lento, pero que desde mi impresión es justo a como debe ser.

Los temas que fluyen en medio de los acontecimientos que vemos en pantalla son de miseria, desesperanza, angustia, tristeza y en sí oscuridad por distintas penurias. En un momento Dom percibe que su familia tiene una "maldición", que proviene desde su abuelo cuando viajó desde Sicilia a Estados Unidos, y con todo lo que acontece pareciera tener algo de razón.

Sin embargo la serie invita a la reflexión, a que acompañemos los momentos duros de estos hermanos, para ello la dirección de cámaras nos hace estar inmersos en sus emociones, muy cercanos a sus rostros y expresiones; como espectador es imposible escaparnos de la afectación emocional que pasan los personajes.

Y entre ellos encontramos una gran actuación de Rosie O'Donell, quien tenía tiempo alejada de los reflectores, además de Juliette Lewis quien tiene un papel corto pero efectivo.

Veredicto

Quizás no es la mejor producción para ver en tiempos complicados para el mundo, pero si nos separamos del entorno y valoramos esta pieza como arte cinematográfico, por más doloroso y desesperante que sea a veces, realmente vale mucho la pena.