Asegura que están esperando el guión para hacer secuela del Joker / Chaco 360

Una de las grandes sorpresas del año pasado, tanto para los críticos como para los fanáticos de DC Comics fue Guasón, película que abordó de una forma original al villano de Batman y lo trató no como un personaje de cómics más, sino como un ser humano complejo enfrentado a la realidad y los problemas de nuestro mundo.

A pesar del éxito del filme, muchos creen que no es necesaria una secuela, pero eso no es lo que piensa Steve Mosko, CEO de Village Roadshow, compañía co-productora de Guasón.

La cinta fue estrenada en octubre de 2019, rodeada por la controversia de ser (supuestamente) una obra que podría incitar a la violencia. El éxito que tuvo entre la crítica fue moderado, pero el público le dio su aprobación y la convirtió en la segunda producción más taquillera en la historia de DC Comics, además de que la Academia le otorgó varias nominaciones en categorías importantes, como el Óscar a Mejor Actor que se llevó Joaquin Phoenix (María Magdalena, Ella, Amantes) por su increíble interpretación.

Una característica del filme es que puede interpretarse como autoconclusivo, e incluso algunos creen que todo se trató de la alucinación de un enfermo mental, pero lo cierto es que también deja la puerta abierta a una segunda parte.

Steve Mosko, productor de series como Breaking Bad, Better Call Saul, Damages o The Shield, y actualmente CEO de Village Roadshow, fue entrevistado por The Hollywood Reporter y al tocar el tema de la secuela de Guasón fue optimista sobre el futuro:

"Mantenemos los dedos cruzados para que aparezca un gran guión y veamos Joker 2".

Como ya se dijo antes, muchos no están de acuerdo con la idea de una secuela de Guasón; podría ser decepcionante si se forza una segunda parte a todas luces innecesaria, pero también debemos tomar en cuenta que la complejidad del personaje puede desencadenar nuevas historias igual de interesantes que la mostrada en Guasón, y por si eso fuera poco Joaquin Phoenix y Todd Phillips tampoco están en completo desacuerdo con hacer Joker 2, estas fueron las palabras del cineasta en entrevista con Deadline a principios del año:

Te puede interesar: Zack Snyder muestra adelanto de su versión de "Justice League"

Estamos abiertos. Quiero decir, me encantaría trabajar con él en lo que sea, francamente. Así que, ¿quién sabe? Pero tendría que tener una resonancia temática verdadera tal y como esta la tuvo; en última instancia, se trata del trauma infantil y la falta de amor, la pérdida de empatía.

Todas esas cosas hicieron que la película realmente funcionara para nosotros, así que tendríamos que tener algo que lograra la misma resonancia temática.

Por el momento no hay ninguna noticia oficial sobre la secuela de Guasón, pero como Phillips dijo en otra entrevista, al tratarse de una cinta super exitosa Warner Bros. debe estar deseando explorar más de este atormentado Guasón que se ganó el corazón del público y los aplausos de los fans de DC.

Village Roadshow es una productora australiana que está detrás de más de 85 películas, y desde 1992 ha co-producido con Warner Bros. numerosos proyectos, como la trilogía de Matrix, que regresará próximamente con una cuarta entrega, la cual podría también ser el inicio de una segunda trilogía según Mosko:

Espero que esto continúe durante mucho, mucho tiempo. Ir más allá de Matrix 4 sería algo muy emocionante. Village Roadshow tiene la capacidad de participar en cualquier futura película de Matrix, punto.