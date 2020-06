Revelan sorprendentes imágenes del Batimóvil de "The Batman"

Cuando Robert Pattinson fue anunciado como el siguiente Batman no todos estuvieron encantados con la idea / as.com

Es verdad, la espera por The Batman todavía es larga y los detalles compartidos por Warner Bros. no son tan abundantes como los fans quisieran, pero no pierdan la esperanza, el tiempo pasará muy rápido.

Este martes aparece una novedad que seguramente será de su agrado, se trata de un acercamiento mucho más profundo al Batimóvil que utilizará el superhéroe en su siguiente adaptación a la pantalla grande. Sobra decir que las nuevas imágenes son impresionantes y dignas del gran personaje DC.

The Batman tiene un estreno programado para 1 de octubre de 2021.

Cuando Robert Pattinson fue anunciado como el siguiente Batman no todos estuvieron encantados con la idea. Muchas personas todavía guardan prejuicios en contra de la saga iniciada con Crepúsculo y eso afectó directamente a Robert, a quien varios todavía ubican por su imagen como el vampiro del clan Cullen.

El siguiente Batman podría llegar a la pantalla grande en medio de un futuro que muchos tan solo soñaron en el tiempo remoto.

Pero los años le han hecho justicia al actor y vaya que se ha ganado la confianza del público con sus posteriores interpretaciones. De forma paulatina, los seguidores más exigentes de Batman lo han ido aceptando como el nuevo Bruce Wayne.

Warner Bros. ha dicho muy poco sobre lo que nos espera en The Batman. Tenemos los nombres de los actores que darán sentido al argumento pero muy poco sabemos de él, tan solo que nos encontraremos con un heredero Wayne mucho más joven que el observado algunos años atrás en el DCEU.

¿Logrará Robert Pattinson estar a la altura de los otros grandes actores que han llevado al Hombre Murciélago a la pantalla grande? No lo sabemos todavía, pero por ahora podemos disfrutar con las imágenes del Batimóvil compartidas en la página oficial de Jeff Frost, el creador del modelo conceptual (vía CBR).

En las fotografías podemos observar que el Batimóvil es un auto tipo “muscle” de dos asientos, pintado de un color negro metálico.

La pieza cuenta con neumáticos extra anchos y un ariete incorporado en el parachoques delantero; en la parte trasera observamos que un poco del motor se encuentra expuesto, y que cuenta con un trío de luces de seguridad redondas colocadas justo debajo del techo y dos luces traseras singulares.

El nuevo Batimóvil de Batman es de corte más brutalista y fácilmente se identifica del resto. ¿Estás conforme con su apariencia?