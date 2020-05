Estas películas clásicas de terror podés verlas gratis en YouTube

Foto: YouTube crea plataforma para ver peliculas gratis

Seguramente ya sabes que YouTube tiene una gran selección de películas clásicas que puedes ver completas sin tener que pagar un solo peso, y entre ellas hay algunos clásicos de terror que marcaron al cine y fueron la influencia detrás de algunas de las más grandes películas de la actualidad.

A diferencia de Netflix, Amazon, HBO, Hulu y el resto de las plataformas, YouTube no está limitado por los estudios, ellos tienen películas de todas las épocas, todos los géneros y de distintos productores que en otro contexto serían competencia y no podrían estar en el mismo lugar.

Las plataformas de Streaming más populares lograron llevar algunos de los más grandes clásicos (de terror y otros géneros) del cine a millones de personas, pero, contrario a lo que podrías pensar, realmente no necesitas gastar tu dinero o crear una cuenta en alguna de ellas para ver buenas películas. YouTube ha estado aumentando títulos su catálogo (en el que ya puedes encontrar la serie de Karate Kid, Cobra Kai) y su selección de terror es impresionante.

Con nombres como Alfred Hitchcock y Vincent Price, YouTube se está convirtiendo en el mejor lugar para encontrar todos esos clásicos olvidados que no han llegado al streaming de otra forma.

Estas son algunas películas de terror disponibles en YouTube (porque no todo es videos musicales o de teorías de conspiración. Y también tienen series originales que valen mucho la pena, incluyendo una con Elizabeth Olsen y un thriller de Jessica Biel).

Carnival of Souls



Insidious, la película de 2011 de Jamesa Wan, está inspirada en esta película clásica de bajo presupuesto. Dirigida por Herk Harvey esta película, que ha influenciado también a directores como George A Romero y David Lynch, cuenta la historia de una mujer que, después de un accidente de coche, es acosada por una fuerza maligna de la que no puede escapar

House on Haunted Hill



El legendario Vincent Price protagoniza esta película sobre un excéntrico millonario que le paga a un grupo de personas para que pasen la noche en una casa vieja, que resulta ser más oscura y aterradora de lo que parecía por fuera, y está llena de espíritus malignos.

Little Shop of Horrors



No se trata de la versión musical dirigido por Frank Oz y protagonizada por Rick Moranis (Ghostbusters y Honey, I shrunk the Kid), que también está aquí, sino de la versión original de 1960 que fue la primera película de Jack Nicholson. Little Shop of Horrors sigue a un hombre que intenta cuidar y alimentar a su planta, hasta que descubre que es carnívora y lo que quiere es carne humana.

Night of the Living Dead



George A Romero creó a los zombies modernos con esta película de bajo presupuesto y llena de comentarios sociales sobre cuestiones raciales. En esta historia, un grupo de desconocidos se refugian en una casa para intentar sobrevivir a la epidemia de muertos vivientes que salieron de sus tumbas en busca de sangre fresca y carne humana.

Nosferatu



El vampiro original del cine, Nosferatu, de 1922, sigue al Conde Orlok, un antiguo vampiro que busca una nueva residencia, y queda obsesionado con la esposa de su agente de bienes raíces. Suena a comedia, pero en realidad esta sigue siendo una de las películas más inquietantes de la historia.

White Zombie



Antes de George A Romero, White Zombie llevó a los muertos vivientes al cine. Esta película de 1932 cuenta la historia de un joven que pide ayuda a un médico brujo para separar a la mujer que ama de su prometido, pero en cambio la convierte en una esclava zombie.

The Lodger



Este fue el primer largometraje de Alfred Hitchcock y se estrenó en 1927. En la película, una mujer es asesinada por "The Avenger", un asesino en serie demasiado basado en Jack el Destripador, días después, Jonathan (Ivor Novello) renta una habitación de una pareja de ancianos y ella empieza a sospechar que su nuevo inquilino es en realidad el asesino.

Diary of a Madman



Esta película de los 60 comienza cuando un espíritu maligno decide abandonar el cuerpo de su huésped humano, un criminal en el corredor de la muerte, y buscar uno nuevo, que resulta ser un magistrado francés. Vincent Price interpreta a Simon, el hombre que queda poseído y todo queda registrado en su diario, que solo es encontrado cuando muere y relata las situaciones más aterradoras.