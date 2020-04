'Social Distance', la serie de la creadora de 'Orange is the New Black'

La experiencia de la distancia social es universal, pero ninguna historia individual es la misma. Foto / Vandal

Jenji Kohan, creadora de Orange is the New Black, prepara Social Distance, una nueva serie inspirada en la cuarentena a la que se ha visto obligada la mayoría de la población mundial. Netflix ya ha dado luz verde a esta ficción que explorará "la experiencia de vivir con distanciamiento social". Aunque la propia Kohan, junto a Tara Herrmann, será la productora ejecutiva, Hilary Weisman Graham ha sido la elegida para ejercer de ‘showrunner’.

La serie será antológica, por lo que podemos esperar que cada episodio se centre en un personaje diferente. Esto facilita la labor del equipo de grabación, ya que ellos mismos estarán separados al preparar la serie. Los actores protagonistas rodarán sus escenas desde su casa, mientras que el director, Diego Velasco, dirigirá los episodios de manera remota y los miembros del equipo no se conocerán en persona.

"Nuestro trabajo como contadores de historias es reflejar la realidad y, en esta nueva, extraña y desconcertante realidad que todos estamos experimentando, nos apasiona encontrar la conexión mientras permanecemos alejados. Nos ha inspirado a crear una serie antológica que cuenta historias sobre el momento actual que estamos viviendo", cuenta el comunicado oficial.

"Las historias humanas únicas, personales y profundas que ilustran cómo estamos viviendo juntos, pero separados. La experiencia de la distancia social es universal, pero ninguna historia individual es la misma. A través de un amplio espectro de cuentos y momentos, algunos sísmicos y otros mundanos, esperamos capturar este momento en el tiempo. Esperamos que 'Social Distance' ayude a las personas a sentirse más cercanas entre sí".

La ficción de Netflix no es la primera en tratar este tema. Los productores de The Office, Ben Silverman y Paul Lieberstein están trabajando en una comedia sobre una oficina en la que el jefe les pide interactuar de manera virtual constantemente para asegurar la productividad.