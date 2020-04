Venom 2: La secuela ya tiene título oficial en español

Después del super éxito del film, no era de extrañar que Sony quisiera seguir expandiendo ese universo y la secuela. Foto / Cinefilos

Una de las sorpresas del pasado 2018 fue, sin lugar a dudas, 'Venom', la película protagonizada por Tom Hardy, y que nos presentaba a uno de los enemigos más temibles de 'Spider-Man'.

Después del super éxito del film, no era de extrañar que Sony quisiera seguir expandiendo ese universo y la secuela ha acabado por confirmarse, añadiéndose así a la película sobre 'Morbius' con Jared Leto, o a 'Spider-Man: un nuevo universo' y sus distintos spin-offs y secuelas. Tom Hardy regresará para interpretar a Eddie Brock, al igual que Michelle Williams, que acaba de confirmar su participación en la secuela.

La película ha retrasado su estreno pero, al menos, ya tiene título oficial en español: 'Venom: habrá matanza'.

Te puede interesar: AMC le declara la guerra a Universal por estrenar película en streaming

'Venom: habrá Matanza' Fecha de estreno

Hasta hace poco, 'Venom 2' iba a estrenarse en octubre de 2020, pero la crisis del Coronavirus ha retrasado la fecha de estreno casi un año, hasta el 25 de junio de 2021.

'Venom: habrá Matanza' Sinopsis

Por ahora no hay ningún tipo de sinopsis que podamos barajar más allá de la sorpresa que nos brindaba el final de la película, y no nos referimos al cameo sorpresa de Stan Lee. 'Venom' termima con Eddie Brock y el Simbionte decidiendo no meterse en problemas, salvo si tienen que enfrentarse a algún villano. Eddie se reconcilia, de aquella manera, con el personaje de Michelle Williams, y recupera su trabajo como periodista. Y es ahí donde encontramos el posible punto de partida para 'Venom 2'.

En la escena post-créditos, nos encontramos al personaje de Tom Hardy visitando a un misteriosos asesino en una cárcel del estado, y resulta ser uno de los villanos más sanguinarios de 'Spider-Man', que también es un simbionte: el villano Cletus Kasady ('Matanza'), con la cara de Woody Harrelson. El actor ya está confirmado para volver a dar vida al famoso asesino que, según su historia en los cómics, se unirá a otro simbionte y adoptará el nombre de Carnage, o Matanza en su versión en español.

El nuevo rumor es que podríamos ver a Tom Holland haciendo un cameo especial como Spider-Man. Desde que en verano saltó la noticia de que el hombre-araña quedaba fuera del MCU, ha quedado claro que Sony quiere apostar por su propio universo y, al parecer, Spider-Man puede ser una ficha clave. Sobre todo después de filtrarse que Tom Holland grabó un cameo en 'Venom' y Marvel decidió eliminarlo.

'Venom: habrá Matanza' Reparto

Tom Hardy, pese a haber echado pestes de la película durante la promoción, estará en esta secuela. Él mismo dijo que todos estaban preparados para que fuera una película y ya, pero debido al éxito, era lógico que regresara. Michelle Williams también ha confirmado su participación en la secuela, ya que dejó claro durante la promoción que estaría encantada de volver a trabajar con el mismo equipo.