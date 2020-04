Muere Irrfan Khan, actor de "Life Of Pi" y "Jurassic World"

Foto: Dread Central

El mundialmente reconocido actor indio, Irrfan Khan, falleció este miércoles 29 de abril a los 53 años en un hospital de Mumbai (ciudad también conocida como Bombay) producto de un cáncer, según un comunicado de su agente.

El intérprete conocido por sus roles en "Slumdog Millionaire", "Life Of Pi" ("Una aventura extraordinaria" en Hispanoamérica), "New York, I Love You", "The Amazing Spider-Man" y "Jurassic World", reveló en 2018 que había sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino.

La rara enfermedad afecta a las células que liberan hormonas en el torrente sanguíneo, por lo que tiempo después se sometió a tratamiento en un hospital de Londres.

Lamentablemente, debió ser ingresado en un hospital de Mumbai esta semana debido a una infección de colon, la que generó fatales complicaciones.

"Irrfan fue un alma fuerte, alguien que luchó hasta el final y siempre inspiró a los que tenía cerca. Después de ser golpeado por un rayo en 2018 con la noticia de un cáncer poco conocido, aceptó la vida como vino y luchó todas las batallas. Rodeado de su amor, su familia que era lo que más quería, viajó hasta el cielo, dejando atrás un verdadero legado", anunció el mensaje de su representante.

Una declaración conmovedora de la familia de Khan a los medios indios decía: "Confío, me he rendido". Estas fueron algunas de las palabras que Irrfan expresó en una nota sincera que escribió en 2018 sobre su lucha contra el cáncer.

Hombre de pocas palabras y un actor de expresiones silenciosas, con sus ojos profundos y sus acciones memorables en la pantalla, Irrfan será recordado por generaciones que vivieron junto a él grandes aventuras.